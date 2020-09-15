ВР нарешті ухвалила заяву про ситуацію в Білорусі.

Верховна Рада ухвалила заяву щодо ситуації в Білорусі.

За ухвалення постанови №3053а проголосувало 228 народних депутатів, повідомляє "Укрінформ".

Так, український парламент вважає, що президентські вибори в Білорусі не були ані вільними, ані чесними.

"Вибори пройшли в умовах цілковитої відсутності змагальності між кандидатами, вільних ЗМІ, а також авторитетних спостерігачів від міжнародних організацій, таких як ОБСЄ, Рада Європи", – йдеться в заяві.

В українському парламенті наголошують, що вибори президента Білорусі відбулися із істотними порушеннями, численними відмовами в реєстрації кандидатів і непрозорим підрахунком голосів виборців.

"Ми вважаємо неприпустимим залякування опонентів, їх ув’язнення, створення перешкод незалежним національним спостерігачам на виборчих дільницях, порушення права виборців на вільне волевиявлення, а також цілковитий контроль влади над Центральною виборчою комісією Білорусі", – йдеться в ухваленому документі.

Верховна Рада наголошує – все це дає підстави вважати, що офіційно оприлюднені результати виборів Президента РБ не відображають реального волевиявлення білоруських громадян.

Депутати ВР засуджують застосування надмірної сили й жорстокості з боку правоохоронних органів Білорусі.

"Ми приєднуємося до оцінок Європейського Союзу щодо недемократичного характеру президентських виборів у Білорусі та підтримуємо запровадження санкцій стосовно відповідальних за фальсифікації результатів виборів і застосування насильства проти протестувальників", – підкреслюють українські парламентарії.

Водночас Верховна Рада України вимагає звільнення всіх без винятку затриманих і сподівається, що офіційна влада Білорусі не допустить подальшої ескалації й напруги в білоруському суспільстві, переслідувань як за політичними мотивами своїх опонентів, так і громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст показати свою незгоду з діями офіційної влади та мають власну альтернативну думку.

Україна поважає суверенітет Білорусі, підтримує її незалежність та дотримується принципу невтручання у внутрішні справи. Відтак рішуче відкидає звинувачення білоруської сторони в причетності до дестабілізації ситуації в РБ.

"Білорусь завжди була й буде для нас братньою державою, з якою ми споріднені історично, культурно й духовно. Ми сподіваємося, що Білорусь подолає цей складний етап без ослаблення суверенітету", – йдеться в документі.

Також у заяві український парламент висловився щодо неприпустимості будь-яких намірів залучити сили РФ та ОДКБ для врегулювання ситуації в Білорусі, вважаючи такий крок прямою загрозою для загальноєвропейської безпеки та безпеки України.

Верховна Рада закликала білоруську владу налагодити рівноправний діалог із білоруським суспільством для пошуку шляхів мирного виходу із сьогоднішньої кризи. Одним із варіантів могли б бути нові вільні та демократичні вибори за участі незалежних міжнародних спостерігачів від провідних європейських інституцій.

Постанову підтримали три фракції демократичної опозиції ("Європейська солідарність", "Батьківщина", "Голос") і половина "Слуги народу". "За" проголосували: "Слуга народу" – 151 народний депутат (із 247), "Європейська солідарність" – 25 (із 27), "Голос" – 17 (із 19), "Батьківщина" – 15 (із 24), "Довіра" – 7 (із 20), "За майбутнє" – 6 (із 24), позафракційні – 7 (із 18).