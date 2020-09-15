Число добових випадків ковіду на Тернопіллі дійшло до чотирьох сотень.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2905 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 159 702.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у вівторок.

Найбільше добових випадків COVID-19 зафіксували у Тернопільській області – 390. На Харківщині – 307, на Одещині – 306.

У Києві підтвердилося 285 випадків, на Львівщині – 186, на Івано-Франківщині – 153, на Чернівеччині – 142, на Київщині – 118, на Черкащині – 109, у Запорізькій області – 100.

Упродовж доби в Україні констатували 53 смертей від COVID-19. Загальне число летальних випадків зросло до 3264.

Станом на 15 вересня в Україні офіційно 85 628 активних випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії одужало 70 810 осіб.