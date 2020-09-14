Путін поскаржився Макрону на те, що Україна недобре читає "Мінськ".

 

Президент Росії Владімір Путін заявив президенту Франції Емманюелю Макрону, що Україна "по-своєму" трактує "мінські угоди" й вибірково ставиться до зобов'язань.

 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кремля за підсумками телефонної розмови лідерів держав.

 

 

"Висловлено заклопотаність у зв'язку з відсутністю прогресу в реалізації "мінських угод" 2015 року (йдеться про "Комплекс заходів...", на котрий Україна погодилася в момент трагедії під Дебальцевим), які залишаються безальтернативною основою врегулювання. Путін звернув особливу увагу на спроби Києва по-своєму трактувати ці домовленості і вибірково підходити до дотримання взятих зобов'язань", – йдеться в повідомленні.

 

Путін і Макрон також обговорили становище довкола отруєння російського опозиціонера Алєксєя Навального й подій у Білорусі. Путін заявив "про неприпустимість будь-яких спроб втручання у внутрішні справи цієї суверенної держави і зовнішнього тиску на легітимну владу" – достеменно так само, як відгукувався про протести проти Віктора Януковича.

 

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