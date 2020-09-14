Медики оцінили стан Балуха як стабільно важкий.

 

Стан колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха, побитого вночі на 8 вересня, залишається стабільно важким.

 

Про це заявили лікарі Володимира, повідомила народний депутат Ірина Геращенко.

 

 

"Стан стабільно важкий. Для пацієнта і нас дуже важливі 7–10 доба. Пацієнт усім забезпечений, робимо все належне", – процитувала Геращенко.

 

Напередодні соратниця Балуха з "Європейської солідарності" повідомила, що Володимира ввели у медикаментозну кому.

 

Володимира Балуха побили вночі проти 8 вересня у київському Гідропарку. Напередодні ввечері пан Володимир зустрівся з колишніми в'язнями Кремля, аби відсвяткувати річницю звільнення.

 

Соратники припускають, що Балуха могли побити люди, котрим він зробив зауваження через російську мову. Водночас не виключають і побутових мотивів нападу.

 

Володимир Балух має важку черепно-мозкову травму. У нього також виявили перелом руки й ключиці.

 

14.09.2020

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