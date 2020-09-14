ХДС попри втрати переміг на виборах у Північному Райні-Вестфалії.

Найбільший поступ на виборах тамтешніх бургомістрів та депутатів міських рад продемонстрували «зелені».

прем'єр-міністр Північного Райну-Вестфалії Армін Лашет

На комунальних виборах у федеральній землі Північний Райн-Вестфалія, які відбулися в неділю, 13 вересня, урядуючий в цьому реґіоні Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі зі земельним прем'єр-міністром Арміном Лашетом (Armin Laschet), згідно з попередніми офіційними даними, здобув переконливу перемогу, незважаючи на втрати. Партію підтримали 34,3 відсотка виборців, котрі взяли участь у голосуванні. Про це вранці у понеділок, 14 вересня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на земельне Міністерство внутрішніх справ.

Християнські демократи виграли з великим відривом від суперників, однак втратили 3,2 процентного пункта в порівнянні з комунальними виборами 2014 року. А відтак нинішні показники стали для земельного ХДС найгіршими за всі комунальні вибори в найнаселенішому реґіоні Німеччини. Водночас варто зазначити, що християнські демократи на один відсотковий пункт покращили свої показники у порівнянні з виборами до місцевого ляндтаґу, які відбулися 2017 року.

Другим важливим переможцем цьогорічних виборів стали «зелені». Згідно з попередніми офіційними даними, вони отримали 20 відсотків голосів і вийшли на третє місце. У порівнянні з виборами шестирічної давності, «зелені» поліпшили свої показники на 8,3 процентного пункта.

Соціал-демократична партія Німеччини хоч і посіла друге місце, але радше можна говорити про її поразку. Цьогоріч вона отримала лише 24,3 відсотка голосів, що на 7,1 відсотка менше, ніж на виборах 2014 року. Відтак соціал-демократи можуть втратити бургомістерські посади в таких важливих містах, як Дюссельдорф і Дортмунд.

Трохи покращила свої позиції Вільна демократична партія. Ліберали заручилися підтримкою 5,6 відсотка голосів (плюс 0,8).

Прикро, що зростання продемонструвала й правопопулістського партія «Альтернатива для Німеччини», котра, не приховуючись, підігрує Кремлю. Нині в її активі п’ять відсотків голосів, що вдвічі більше, ніж на попередніх комунальних виборах у цій землі.

Добре, що принаймні ще одна дружня до Кремля Ліва партія зазнала втрат популярності. За неї проголосувало 3,8 відсотка виборців (мінус 0,8).

Експерти розглядали це голосування як тест для майбутніх виборів до Бундетаґу, які відбудуться через рік. Зокрема вимальовується евентуальна нова політична коаліція ХДС плюс «зелені». І це позитивно, бо обидві партії виступають за збереження антиросійських санкцій. А «зелені» ще й є консеквентними противниками «Північного потоку – 2».