Так-от центуріон Гай Луцій – учасник кораблетрощ
і військових походів – до землі схожої на товщ
на кам’янисті ребра – смужки зарубцьованих ран –
прибув до Кесарії дослужувати – під кипарис
й під прокураторську владу щоби вийти колись
на відпочинок з калиткою динарів і драхм
Міркував – пливучи – до далеких отих Палестин:
про кількість походів які запишуть на бронзі пластин
про пустельні вітри – червоних в пісках лисиць
які чекали на битву – вірніше на вбитих у ній
зайнявши найближчі пагорби – не шкодуючи ніг
ні голодної слини для мертвих і пташиних яєць
З часом звик у Кесарії до спеки й вигорілих будяків
порозумівся з начальством – написав кілька рядків
про службу і клімат – платню і кар’єрний ріст
промовчав – а що тут скажеш? – про брак питної води
і про купальниць в басейнах жагучих і молодих
«Бунтують – писав – місцеві по кілька разів на рік»
Корабель відпливав до Риму – й устиг передати лист
а тут зародилась чутка коли вже оливки цвіли
що ось підозрілий народець плентається за Ребе
тоді гарнізон висилали на лови отих волоцюг –
він вперше побачив гір зелений ланцюг
й Генісаретського озера великий плавник риби
Тогорічна весна коли прокуратор поїде в Єрусалим
розпочалася пожежею – але через нестачу води
в поруйнованих водогонах й непотрібної метушні
спричиненої сікаріями – підпал справа їхніх рук –
розпочалися страти – й згорілих будинків сопух
– наче пріла пшениця – звітривсь в найближчі дні
услід дорогою прянощів – Не зважаючи ні на що
в порту хилитались десятки вітрильних щогл
кишіло від римлян греків рабів – юдейських родин
реєструвались прибулі й померлі за час плавби
Для будівництва й копалень – звозилися раби
для охорони і безпеки – фортеці й канали води
Якогось спекотного дня офіцер залоги Гай Луцій
допитуваматиме юдея якого поранив лучник
про Того що йшов по воді і достиглим пшеничним полем
Поранений ствердить що слухав Його і бачив чуда
але хто Він то навіть дружина його не чула:
«а вона, – присягаю, – не збреше мені ніколи»
До палацу Антонія дісталися впору – змучені та спітнілі
Догорала в будинках з ночі налита масна олія
Біля вогнищ – прибулі На мурах – четверта сторожа
Людно в Єрусалимі й наказано – зріти в два ока
Первосвященик твердить що бунт вже під боком
«Та все ж – каже Понтію – владнати усе те можна»
Глупої ночі накажуть Гай Луцію прибути із вояками
і вони в Гетсимані спіймають кого шукали
а після усіх подій – по арешті судах і страті
прокуратор промовить: «На одного злочинця менше»
Гай Луцій подумає: «Все в цьому світі вперше
і народитись нізвідки – і невідомо де помирати»
А на верхах – як завжди – псячилися навколо і біля трону
Гай Луцій чекав на підвищення – даремно! – Центуріоном
пішов у відставку – діставши права й земельну чвертку –
вважаючи щастям службу для імператора і маєток
а коли повернувся до Риму – знайшли через місяць убитим
бо смерть твоя завжди ходить краєм іншої смерті
12.09.2020