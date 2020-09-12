В Україні знову понад три тисячі випадки ковіду і рекордні 72 смертей за добу.

Другу добу поспіль в Україні фіксують понад три тисячі випадків коронавірусної хвороби – учора в лабораторіях підтвердили 3103 нових захворювання.

Про це свідчать дані, поширені Радою національної безпеки та оборони у суботу.

В Україні новий рекорд за кількістю померлих – за добу зафіксовано 72 смертей (дотеперішній максимум перевершено на 19 летальних випадків).

У Києві за добу виявили 428 випадків COVID-19. Відтак Київ випередив Львівську область за загальною кількістю захворювань, зафіксованих за час пандемії: в Києві – 16 951, на Львівщині – 16 774.

Упродовж доби на Харківщині виявили 292 нових випадки ковіду, на Тернопільщині – 280, на Одещині – 225.