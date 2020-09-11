США запровадили санкції проти Деркача, назвавши його "російським аґентом".

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Андрія Деркача та ще трьох пов‘язаних з Росією осіб, звинувативши їх у спробах вплинути на виборчий процес у США під час президентських виборів 2020 року.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Санкції передбачають блокування власності, якщо власність цих осіб перебуває в юрисдикції США; американцям забороняється вести діяльність з цими особами; також блокується робота компаній, в яких їм належить більше як 50%.

Понад десять років Деркач є активним російським агентом і підтримує тісні зв‘язки з російськими розвідслужбами, йдеться у офіційному висновку Міністерства фінансів США.

"Андрій Деркач та інші російські агенти застосовують маніпуляцію та обман, намагаючись вплинути на вибори в Сполучених Штатах та в інших країнах, – заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин. – Сполучені Штати продовжують застосовувати всі наявні засоби, щоб протистояти цій кампанії з російської дезінформації і підтримати цілісність нашої виборчої системи".

Рішення про запровадження санкцій стане "чітким сигналом Москві та її агентам, що така діяльність є неприйнятною", йдеться в повідомленні.

Деркач, зауважили в міністерстві, прямо та опосередковано долучався, спонсував, приховував та іншим чином був співучасником міжнародного втручання, намагаючись зашкодити майбутнім президентським виборам у США.

Відомство навело декілька прикладів таких дій.

З кінця 2019-го та щонайменше до середини 2020 року Деркач "проводив приховану кампанію впливу, просуваючи неправдиві та необґрунтовані повідомлення щодо посадовців США на виборах 2020, підштовхуючи розслідування щодо корупції в Україні та США, спрямовані на досягнення кульмінації перед днем виборів".

З травня по липень 2020 року Деркач "видав відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитувати посадовців США і висунути необґрунтовані звинувачення проти політиків у США та за кордоном".

Пов’язані з Кремлем особи, які намагаються зашкодити виборам у США, мають за це відповісти, йдеться в повідомленні.

Міністерство фінансів США також запровадило санкції проти трьох росіян за їхню співпрацю з російською "Агенцією інтернет-досліджень", яку також називають "фабрикою тролів".