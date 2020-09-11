В Україні вперше зафіксували понад три тисячі випадків ковіду за добу.

Пандемія коронавірусу в Україні подолала новий поріг – уперше зафіксовано понад три тисячі хворих за добу: в українських лабораторіях минулої доби офіційно підтвердилося 3144 випадки ковіду.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони.

Найбільше добових випадків виявили у Києві – 404; піковий показник для статистики COVID-19 у регіональному розрізі. За числом активних діагнозів (11 114) уже й випередив Львів (10 997).

Пандемія відновила стрімкий темп на Тернопіллі – 302 захворілих за добу. В Одеській області – 283 нові випадки, у Харківській – 280.

За добу зафіксовано 53 смерті. Загальне число летальних випадків збільшилося до 3076.