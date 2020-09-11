Франківськ і Тернопіль далі «червоній» зоні. Тепер там і Пустомитівський район.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визначила нове епідемічне зонування, яке почне діяти з 14 вересня. Івано-Франківськ та Тернопіль і далі перебуватимуть у «червоній» карантинній зоні. Про це йдеться в офіційної повідомленні на Урядовому порталі.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 14 вересня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ потрапило до помаранчевої зони», – повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов увечері у четвер, 10 вересня.

До «червоної» зони буде віднесено:

– міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

– Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

– міста Тернопіль, Бережани та Чортків,

– Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області.

До «помаранчевої» зони увійшли:

– місто Бурштин,

– Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;

– міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;

– місто Кременець,

– Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області.

До «жовтої» зони потрапляють:

– місто Яремча,

– Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятиський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

– міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий,

– Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області.

Встановлення «червоної» зони епідеміологічної небезпеки накладає низку обмежень, зокрема й щодо проведення освітнього процесу. Відтак з понеділка, 14 вересня, школи у двох районах Львівщини перейдуть на дистанційне навчання, повідомив під час брифінгу сьогодні, 11 вересня, директор департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

«Відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів навчання у «червоних» зонах, тобто у Пустомитівському та Перемишлянському районах, має проводитися дистанційно», – зазначив він.

Йдеться про 26 шкіл у Перемишлянському районі та 27 – у Пустомитівському.

Нагадаємо, Івано-Франківська міська рада подала позов до Окружного адміністративного суду м. Києва щодо скасування постанови Кабінету Міністрів щодо встановлення в Україні зон епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19. Івано-Франківськ перебуває у «червоній» зоні карантину з 31 серпня, а Тернопіль – із 7 вересня.

До слова, такі епідемічні рівні встановлюють на 14 днів. Докладніше про зонування та особливості обмежень у кожній із зон епідемічної небезпеки можна прочитати за цим посиланням.