США ввели санкції проти осіб, котрі втручалися в американські вибори.

До «чорного списку» потрапив і громадянин України Андрій Деркач.

 

 

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в четвер, десятого вересня, запровадило санкції проти чотирьох осіб, котрих звинувачують у спробі вплинути на виборчий процес в США. Про це повідомляється в пресрелізі відомства, опублікованому на його офіційному сайті.

 

До списку санкцій потрапили громадяни Росії Антон Андрєєв, Дар'я Асланова, Артем Ліфшиц і громадянин України Андрій Деркач. Зокрема Деркачеві, котрий, на переконання американської влади, «більше десяти років є активним російським аґентом і підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами»,  інкримінують оприлюднення записів розмов, на яких чути голоси, схожі на голоси колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і екс-президента України Петра Порошенка.

 

Андрєєва, Асланову і Ліфшиця американський Мінфін називає співробітниками «Агентства інтернет-досліджень», теж відомого як «фабрикою тролів». Його пов'язують з бізнесменом Євгеном Прігожиним, так званим «кухарем Путіна». 

 

«Росія використовує безліч маріонеток в спробах посіяти розбіжності між політичними партіями і викликати внутрішні розбіжності, щоб вплинути на виборців… Андрій Деркач та російські аґенти використовують маніпуляції і обман, щоб вплинути на вибори в США й інших країнах світу. Сполучені Штати продовжать використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб протистояти цим російським кампаніям дезінформації і підтримувати цілісність нашої виборчої системи», – сказав міністр фінансів США Стівен Мнучін.

 

Санкції передбачають блокування всіх активів цих осіб, які підпадають під юрисдикцію США, і заборону на ведення справ з ними для американських громадян. Крім того, блокуються будь-які юридичні особи, які на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам.

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