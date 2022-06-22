Представник Google розповів на РБ ООН про цифрову війну Росії проти України.

Йдеться не тільки про кібератаки, а й діпфейки про Зеленського, брехливий «фактчекінг» тощо.

У вівторок, 21 червня, відбулося засіданні Ради безпеки ООН, присвячене ненависницькій риториці Росії, яка сприяє підбурюванню та злочинам в Україні. На ньому виступив голова компанії Jigsaw, яка входить до Google, Джаред Коен (Jared Cohen). Він розповів про те, як Росія веде війну проти України в кібернетичній сфері. Про це повідомила газета The Washington Post. Коен зазначив, що Україна упродовж останніх восьми років найбільше у світі зазнала потужних кібератак з боку кремлівських гакерів та тролів.

За словами голови Jigsaw , Росія вдавалася до кібератак на критичну інфраструктуру, у тому числі DDoS-атак та операцій з використанням уразливостей нульового дня (тобто тих, про які не було відомо раніше). За словами Коена, ці атаки тривають досі та ускладнюють українцям доступ до найважливіших ресурсів — сайтів держорганів, НКО, банків тощо.

Окрім того, Коен наголосив на ще одному інструменті російських бійців інформаційної війни. Йдеться про діпфейки – намагання очорнити українців за допомогою обману. Найняті Кремлем тролі поширювали діпфейки про вживання президентом України Володимиром Зеленським наркотиків. Також Коен розповів про спроби погіршити ставлення до українських біженців шляхом поширення неправдивих даних про злочини, які нібито вчиняються ними.

Ще Росія в інформаційній війні вдається до спроб контролювати наратив про війну — зокрема, за допомогою фальшивих «фактчекерів», які «викривають» твердження, нібито зроблені українцями. «Це робиться, зокрема, щоб виставити українців брехунами та схилити громадську думку на користь Росії», – вважає Коен.

Ще він повідомив про використання неправдивих відомостей для провокації насильства та його виправдання. Як приклад Коен навів використання російською пропагандою терміну «нацисти» щодо українців, за допомогою якого Росія намагалася дегуманізувати громадян України в очах російських солдатів і підштовхнути їх до скоєння воєнних злочинів.

Ще одним варіантом кібервійни Коен назвав відрізання окупованих територій від українського інтернету та приєднання до російського. «Кордони залишаються предметом суперечок, але цифрові рубежі вже заморожені», – підсумував глава Jigsaw.

«Держави повинні знайти можливість знизити тон і виробити якусь доктрину стримування для кіберпростору», – закликав Джаред Коен на засіданні РБ ООН. За його словами, хоча технологічні компанії мають необхідну експертизу, «немає чарівного алгоритму або єдиного рішення для цього» і пошук рішення вимагатиме проведення безлічі експериментів.