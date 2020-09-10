У національному парку «Гуцульщина» зафіксували зсув ґрунту.

Працівники національного парку «Гуцульщина» під час експедиції на найвищу вершину Косівщини гору Грегіт (1472 м) виявили великий зсув на північно-східній експозиції хребта Рижі, що розташований у нижній частині схилу у верхів’ї річки Ставник, притоки Пістиньки. Про це повідомили у національному парку.

Фото www.facebook.com/npp.guzulschyna

Великий зсув, довжиною 200 м та шириною 100 м, утворився на території НПП «Гуцульщина» у Космацькому лісництві в молодому буково-ялицево-смерековому лісі. На ділянці пралісу, що неподалік, зсувів не виявили, повідомила «Z» керівниця експедиції, молодша наукова співробітниця НПП «Гуцульщина» Зоряна Гостюк.





Фото www.facebook.com/npp.guzulschyna

Ймовірною причиною зсуву природоохоронці вважають затяжні та інтенсивні дощі у червні цього року.

Фото www.facebook.com/npp.guzulschyna

«Ділянка, де стався зсув, є віддаленою від села і важкодоступною, жодної дороги туди немає. Відбувся процес, який у природі часто спостерігаємо. Загинули молоді дерева, проте на ділянках неподалік, де є праліс, таких процесів не виявлено. Цього року у Покутських горах сталося кілька зсувів: і на території нацпарку, і поза його межами. Ми продовжуємо їх обстежувати, і зможемо сказати про загальну кількість та зробити висновки до кінця року», — зазначила Зоряна Гостюк.

Нагадаємо, що НПП «Гуцульщина» є об`єктом природоохоронного фонду загальнодержавного значення та розташований на території Косівського району Івано-Франківської області. Загальна площа парку становить 32 271 гектар.

До слова, Косівщина запустила новий туристичний сайт, метою якого є популяризація туристичної привабливості краю.