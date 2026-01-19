На Львівщині помітили велике стадо зубрів.

 

У Бродівській громаді Золочівського району на Львівщині помітили велике стадо зубрів. Зафіксовані 98 особин, не рахуючи річних телят, які ховалися за матерями.

 

Природоохоронці Національного природного парку «Північне Поділля» фіксували тварин за допомогою фотозйомки і фахівці впевнені, що точна кількість зубрів у стаді значно перевищує сотню.

 

 

«У нинішні морозні та засніжені дні на полях та вкритих масивним снігом луках, на узліссях та лісами Бродівської громади Золочівського району Львівщини бродить стадо ось таких чудових велетнів....» – йдеться у повідомленні "Північного поділля". 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

На землях Бродівського лісового фонду мешкають зубри великого біловезького підвиду (Bison bonasus bonasus (L.)) і саме тут зафіксовано їхнє найбільше в Україні стадо. Диких зубрів завезли на Львівщину ще в 80-х роках минулого століття з Литви в чисельності 12 особин. Наразі, всього в Україні їх налічується близько 400 особин.

 

Дорослий зубр має довжину тулуба до 3 метрів і сягає у холці висоти 2 метри. Важить тварина 1 тонну. Тривалість життя — 23-25 років. Самка зубра лише раз на три роки народжує одне телятко, яке вона рік вигодовує молоком і ще рік тримає при собі. 

 

На відміну від домашніх корів зубри мовчазні тварини, мукають вони лише зрідка і дуже тихо — їх не чути за кілька десятків кроків.

 

До інших тварин, зубри ставляться вороже — особливо до інших великих травоїдних. Траплялося, що біля годівниць зубрів знаходили трупи вбитих ними коней, лосів та оленів. Людей зубри зазвичай уникають, якщо людина підходить дуже близько, то можуть погрожувати — метеляти головою, наставляти роги, злостиво сопіти. Нападають украй рідко.

 

Вид має кілька незалежних охоронних категорій, він занесений до: Червоної книги України, Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та Європейського Червоного списку.

 

19.01.2026

До теми

