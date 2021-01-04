В українських Горганах зафіксували сім’ю рисей.

 

Фотограф-любитель Мирон Марецький під час мандрівки Горганами на Івано-Франківщині зустрівся із сім’єю рисей – дорослою самкою та рисеням. Чоловік оприлюднив їхні фото у неділю, 3 січня, на своїй facebook-сторінці.

 

Фото www.facebook.com/MironMareskiy

 

Зустріч із рисями відбулася на території Галицького національного природного парку, повідомив заступник директора нацпарку Володимир Бучко.

 

«Мирон дуже довго полював за цією твариною. Спеціалісти роками ходять Карпатами, щоб зробити хоча б один знімок. Йому вдалося сфотографувати сім'ю. Це мама з дитинчам. Очевидно, природний заповідник Горгани забезпечив спокій цій родині. Керівництво забезпечило порядок і відсутність браконьєрів. Тому ця сімейка почуває себе спокійно там», – розповів Володимир Бучко.

 

Світлини вразили всю природоохоронну спільноту та небайдужих громадян, оскільки рисі – рідкісні тварини, що перебувають на межі вимирання. За словами директора НПП, зроблені світлині рисей – унікальний випадок, така можливість реалізується чи не раз на сто років.

 

Фото www.facebook.com/MironMareskiy

 

«У природі рись тримається там, де "когута не чути" – далеко від населених пунктів, у високогір'ї. Вона занесена до Червоної книги України, до міжнародного природоохороного переліку, до Віденської конвенції», – зазначив Володимир Бучко.

 

За його словами, Мирон Марецький не є професійним зоологом чи біологом. Але є аматором – дуже любить природу і любить фотографувати. На його світлинах є величезна кількість рідкісних птахів. Багато ходить в гори фотографувати саме тварин. Світлини рисей – це найбажаніший фототрофей.

 

Фото www.facebook.com/MironMareskiy

 

«Тварини не втекли одразу. Він зробив п'ять унікальних кадрів. Пощастило однозначно. Це мама з дитинчам. Але вже у лютому дитя триматиметься осторонь, бо самка буде чекати на самця. У лютому-березні у них проходить спарювання. Дитинча буде ходити збоку. Рись веде одинокий спосіб життя. Але зараз вони – мама і дитинча – тримаються разом», – зазначив природохоронець.

 

За офіційною статистикою, на сьогодні у Карпатах налічують всього 350–400 рисей.

 

04.01.2021

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