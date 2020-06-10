Село на Надвірнянщині залишилося без транспортного сполучення.



Село Максимець Надвірнянського району Івано-Франківщини залишилося без автомобільного сполучення. Учора ввечері там стався зсув ґрунту і частково зруйнувався міст через місцевий потічок, що унеможливило проїзд транспорту до населеного пункту. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Фото: suspilne.media

Як зазначили в управлінні, інформацію про те, що в Максимці частково зруйнувався міст через місцевий потічок, вони отримали вчора, 9 червня, о восьмій годині вечора. Виїхавши на місце події, мобільно-оперативна група Надвірнянського райвідділу поліції зʼясувала, що між закінченням дороги й початком мосту через потічок Максимець стався зсув ґрунту. Внаслідок цього утворилось провалля завглибшки метр і завширшки 4 метри.

Транспортного сполучення з селом наразі немає, можливий лише пішохідний перехід.

Рятувальники наголосили, що готові забезпечувати доставку продуктів до людей, а також переправити мешканців у разі необхідності. Про це зазначив сьогодні, 10 червня, під час робочої наради у Надвірнянській райраді щодо ситуації в Максимці начальник Надвірнянського РВ УДСНС Андрій Мочерняк.

Фото: msnad.if.ua

На місці зсуву ґрунту наразі розчищають обвал силами місцевої влади, зокрема Зеленської сільської ради. Окрім того, на місце виїхали представники ДП «Дороги Прикрпаття». Попередньо вони зазначили, що приступатимуть до робіт з відновлення мосту лише після виготовлення дефектного акта й не можуть назвати терміни виконання робіт.

Як додають у Надвірнянській районній раді, проблема аварійності мостів у районі є однією з першочергових. Зокрема, депутати неодноразово порушували питання аварійності мостів в окремих населених пунктах, як-от у селах Красна, Молодків, Битків, Ланчин та інші. Втім поки що аварійні мости залишилися поза увагою. Реальні роботи ведуть у разі прямої загрози обвалу чи власне обвалу моста. На черговій сесії районної ради вирішили вкотре звернутися до керівництва райдержадміністрації та облдержадміністрації щодо необхідності вирішення проблеми аварійності мостів на Надвірнянщині.