ЄУ погрожує Великій Британії судом за корекцію угоди про Brexit.

Йдеться про суперечливий британський законопроєкт щодо внутрішнього ринку.

 

 

В керівництві Європейської Унії обмірковують можливість правових кроків проти Великої Британії в зв'язку з планами Лондона в односторонньому порядку внести правки до угоди про Brexit. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Наміри Об’єднаного Королівства – це явне порушення засадничих положень протоколу про Північну Ірландію, включеного в угоду», – йдеться в експертному висновку, підготованому Єврокомісією для країн-учасниць ЄУ.

 

Як наголошено в документі, відповідним кроком Євроунії може стати подання проти Великої Британії позову до Європейського суду загальної юрисдикції, який може зобов'язати уряд в Лондоні до штрафних виплат.

 

Напередодні британський уряд репрезентував проєкт закону про внутрішній ринок країни, спрямований на внесення змін до ухваленої в січні угоди про Brexit. Суть суперечливого законопроєкту полягає в тому, що Північній Ірландії і по завершенні перехідного періоду в кінці року буде гарантовано «необмежений доступ» до британського внутрішньому ринку, це ж стосується необмеженого обміну товарами. Водночас Північна Ірландія й надалі мала б трактуватися Брюсселем як член Європейської Унії. Тобто не мав би працювати прикордонний і митний контроль на кордоні між Північною Ірландією та Ірландською Республікою.   

 

У Брюсселі сприйняли цей законопроєкт як оголошення Лондоном правової війни. Голова комісії ЄУ з питань Brexit  Марош Шефчович (Maroš Šefčovič) заявив, звертаючись до британського керівництва: «Я очікую, що дух і буква угоди про Brexit будуть витримані. Я негайно оголосив про екстраординарне засідання спільної комісії ЄУ і Об’єднаного Королівства, аби наші британські партнери пояснили питання, які викликають у нас сильну стурбованість».

10.09.2020

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