Між Францією і Великою Британією виник рибальський конфлікт.

Лондон навіть відрядив військові кораблі аби захистити свої інтереси в Ла-Манші.

Конфлікт між Лондоном і Парижем, що виник після Brexit через неузгодженість прав на рибальство в протоці Ла-Манш, продовжує розростатися. До острова Джерсі в четвер, шостого травня, прибули два кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії. Йдеться про сторожові кораблі HMS Severn і HMS Tyne, яким наказано «спостерігати за ситуацією». Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон розпорядився відрядити кораблі у відповідь на погрози Франції заблокувати шістьма десятками риболовецькими суднами Сент-Гелієр – порт і головне місто Джерсі. Франція також скерувала в акваторію два патрульних кораблі.

Як повідомили у військовому відомстві Об’єднаного Королівства, мова йде про «суто превентивний захід». Джонсон, своєю чергою, назвав блокаду Ла-Маншу «абсолютно необґрунтованою».

Тим часом французький держсекретар у справах Європи Клеман Бон (Clément Beaune) підкреслив, що його країна «не дасть себе залякати». Міністерка у справах моря Аннік Жирарден (Annick Girardin), зокрема, пригрозила заходами у відповідь, якщо Лондон продовжить обмежувати права на рибальство. За її словами, Франція може перекрити поставки електрики прокладеними дном кабелями для понад ста тисяч мешканців острова Джерсі.

Здійснення риболовецької діяльності – один зі суперечливих моментів в торговельній угоду між ЄУ і Великою Британією, яка вступила в силу в повному обсязі з першого травня. Відповідно до домовленостей, британці повинні допускати в свою акваторію тільки ті риболовецькі судна, які мали право перебувати там там з 2012 року. За даними французької сторони, це нелегко довести.