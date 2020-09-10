Офіційний Київ вирішив відмовитися від ідеї інспекції Шумів.

Українська сторона скасувала проведення інспекції українських позицій у районі поселення Шуми неподалік Горлівки, запланованої на 14:00, через нові вимоги Росії та бойовиків.

Про це йдеться в коментарі Офісу Президента, поширеному на офіційному сайті.

"Як ми й передбачали, представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО не очікували конструктивної позиції України. Віра у власну пропаганду та відірваність від реальності заважає їм адекватно оцінювати події, що відбуваються. Станом на ранок сьогоднішнього дня отримали від них низку вимог, що суперечать одна одній, спотворюють характер домовленостей про режим припинення вогню та ще більше принижують ОБСЄ як авторитетного та об’єктивного посередника", – заявили на Банковій.

"Саме тому погодженого в межах безпекової підгрупи ТКГ виключно «одноразового інспектування» виключно однієї точки не відбудеться. У зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони", – додали в ОП.

Офіс Президента зазначає, що Україна із 27 липня сумлінно дотримувалась усіх умов перемир'я. "Можемо й хочемо робити це й надалі, щоб перейти від «тиші» на Донбасі до сталого миру. Констатуємо, що представники незаконних збройних формувань демонструють наявність у них зовсім іншої мети, а саме – піару замість миру", – вважає офіс Андрія Єрмака.

Банкова звітується, що "українська сторона з доброї волі та для остаточного підтвердження своєї чесності погодилася на те, щоб представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування зафіксував факт відсутності будь-яких порушень домовленостей щодо режиму припинення вогню з боку України". Подібно, офіційний Київ звернувся з пропозицією дзеркально подивитися й на райони розташування незаконних збройних формувань ОРДЛО, у яких моніторингова місія раніше фіксувала факти наявності порушень. "Однак адекватної відповіді ми не отримали", – жалкують у Єрмака.

"Запропонований формат передбачав технічний характер таких дій, а саме: у цивільному одязі, без одіозних представників. Суто технічна процедура... Враховуючи все це – фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування – констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена", – резюмували в ОП.

"Українська правда", покликаючись на свої джерела, пише: перед виїздом у Шуми бойовики запропонували відвідати нові точки, захотіли здійснювати фото- та відеофіксацію, завершити огляд спільним протоколом.