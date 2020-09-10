Кравчук не вважає інспекцію Шумів "зрадою".

 

Спільне інспектування українських позицій в поселенні Шуми неподалік Горлівки за участі представників ОБСЄ та ОРДЛО призначили на 14:00 четверга. Голова української делеґації в ТКГ Леонід Кравчук ствердив, що це не надто велика поступка, якщо Україна направду прагне миру.

 

Про це Кравчук сказав в інтерв'ю телеканалу "1+1".

 

 

 

"Ви знаєте, що відбулося серйозне загострення біля населеного пункту Шуми, де представники неконтрольованих районів Донецької області заявили про те, що там відбуваються нові інженерні спорудження Збройних Сил України. Ми звернулися до ОБСЄ. ОБСЄ вчергове підтвердила відсутність будь-яких порушень з боку Збройних Сил України в районі населеного пункту Шуми. Відсутність будь-яких, я наголошую, споруджень. Але сторона ОРДО наполягає, що там є такі спорудження. Росіяни їх підтримують. Сьогодні це підтвердив зокрема Козак (заступник голови адміністрації президента РФ, – Z), який був на цьому засіданні. Тому було ухвалено рішення – спільне інспектування. Хто туди буде входити? Представники від ОРДО, української, СЦКК і представник або працівник ОБСЄ – представниця-координаторка від ОБСЄ пані Хайді Грау. Це буде у четвер о 14:00. Вони зберуться там на місці й подивляться, хто каже правду, а хто – неправду. Щоб на цьому поставити крапку", – сказав Кравчук.

 

"Для досягнення миру великих компромісів не буває. Буває один компроміс, якого не можна навіть називати компромісом. Це коли йдеться про незалежність, про суверенітет, про недоторканність кордонів. Це червоний профіль, який не можна переступати. Все решта – можна", – підсумував Кравчук.

 

10.09.2020

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