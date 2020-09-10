В Україні від коронавірусу померло три тисячі людей.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 44 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків перетнуло трьотисячний поріг – 3023 померлих.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у четвер.

За добу в Україні виявили 2582 нових випадків COVID-19.

Найбільше захворювань констатували у Харківській області – 339. Харківщина за загальним числом діагнозів (11 832) уже випередила Чернівеччину (11 715) й вийшла на третє місце серед регіонів України після Львівщини та Києва.

В Києві за добу підтвердили 298 нових випадків ковіду, у Тернопільській області – 251.

У Львівській констатували 183 захворювання, в Івано-Франківській – 143, у Хмельницькій – 142, у Чернівецькій – 134, у Рівненській – 130, у Вінницькій – 103.

Загальна кількість випадків ковіду зросла до 145 612. Офіційно в Україні 76 712 активних носіїв хвороби.