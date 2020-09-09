Марію Колеснікову заарештували.

Зараз одна з лідерок білоруської опозиції перебуває в СІЗО.

 

 

Одну з лідерок білоруської опозиції, членкиню Координаційної ради Марію Колеснікову заарештували співробітники правоохоронних органів . Про це повідомив інформаційний портал Tut.by з покликом на слова батька Марії Олександра Колеснікова. Зараз опозиціонерка перебуває в СІЗО на вулиці Володарського в Мінську.


«Керівник слідчої групи головного слідчого управління Слідчого комітету Олександр Василюк подзвонив мені й повідомив, що вона заарештована. Запропонував привезти передачу», – повідомив журналістам Олександр Колесніков.

 

Нагадаємо, що напередодні соратники Колеснікової повідомляли про її викрадення. Причому інцидент відбувся в самому центрі Мінська в понеділок, сьомого вересня. За словами свідка, близько 10-ї години ранку біля Національного художнього музею Марію Колеснікову невідомі насильно запхали в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і відвезли в невідомому напрямку.

 

Наступного дня з’ясувалося, що Марію Колеснікову намагалися вивезти з країни. З кількох анонімних джерел надійшла інформація про перебування Колеснікової в Мозирському прикордонному загоні (українсько-білоруський кордон на Житомирщині, – ред.). Як стало відомо, опозиціонерка роздерла свій паспорт, аби її не могли спровадити з території Білорусі, як двох її колег з Координаційної ради опозиції – Максима Богрєцова та Івана Кравцова. Ті нині перебувають в Україні.

 

Відтак зараз зі семи членів президії Координаційної ради білоруської опозиції шестеро або затримані, або насильно вивезені за кордон. На свободі тільки нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

09.09.2020

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