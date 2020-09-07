У центрі Мінська викрадено одну з провідниць білоруської опозиції.

За свідченням очевидців, Марію Колеснікову насильно запхали в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

У центрі Мінська в понеділок, сьомого вересня, викрадено членкиню Координаційної ради опозиції Білорусі Марію Колеснікову. Про це повідомив інформаційний портал TUT.BY з покликом на слова очевидиці Анастасії. За її словами, близько 10-ї години ранку біля Національного художнього музею невідомі насильно запхали Колеснікову в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і відвезли в невідомому напрямку.

«Я її бачила наживо до цього, тому впізнала... Недалеко від музею я бачила припаркований темний мікроавтобус з написом "Зв'язок" на борту і ззаду була марка "Соболь". Я пройшла вперед і почула звук падаючого на асфальт телефону, якийсь тупіт, обернулася і побачила, що люди в цивільному одязі і в масках заштовхують Марію в цей мікроавтобус, у неї відлітає телефон, один з цих чоловіків телефон піднімає, стрибає в мікроавтобус і вони їдуть», – цитує TUT.BY слова Анастасії.

Телефон Колеснікової поки що доступний, але вона не відповідає. Знайти Колеснікову намагався прес-секретар Координаційної ради опозиції Антон Роднєнков, проте пізніше і він перестав виходити на зв'язок. Їхні місцезнаходження невідомі. На зв'язок не виходять ще двоє членів Коордради – Максим Богрєцов та Іван Кравцов. У МВС Білорусі відмовилися коментувати інформацію про затримання Колеснікової.

Про створення Координаційної ради опозиції Білорусі заявила 14 серпня кандидатка в президенти країни Світлана Ціхановська, котра зараз перебуває в Литві. 19 серпня в Мінську відбулося перше засідання Коордради, на якому була ухвалена резолюція з основними вимогами до влади: припинення насильства і політичного переслідування, проведення розслідування випадків побиття людей, звільнення всіх політичних в'язнів і виплата компенсацій постраждалим, визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня і проведення нових виборів.

За фактом створення Координаційної ради опозиції Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу про спробу захоплення влади. Лідери протесту неодноразово підкреслювали, що ці звинувачення є неправомірними, оскільки рада є цивільною платформою для діалогу влади і суспільства і не має політичної мети або програми.