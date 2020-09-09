Балух перебуває у важкому стані на апараті вентиляції легенів.

 

Представник апарату Уповноваженого з прав людини, в'язень Кремля Володимир Балух після побиття перебуває у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень.

 

Про це повідомила народний депутат Ірина Геращенко, соратниця Балуха по партії "Європейська солідарність".

 

 

"Від лікарів лікарні швидкої допомоги, де перебуває Володимир Балух: пацієнт стабільно важкий. На апараті штучної вентиляції легенів, ще без свідомості. На жаль, поки що така невтішна інформація", – поінформувала Геращенко.

 

Напередодні Ірина Геращенко повідомила: Балухові провели операцію через важку черепно-мозкову операцію. "Реабілітація потребує довгого часу", – додала вона.

 

Тим часом, прокуратура Києва повідомила: правоохоронці знайшли сумку з речами Балуха. 

 

"У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили місце, де потерпілий перебував напередодні, та осіб, з якими він спілкувався. Із вказаними свідками проводяться слідчі дії. Також виявлено сумку з особистими речами потерпілого. Досудове слідство триває. Вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення обставин, за яких потерпілий отримав тілесні ушкодження, та осіб, які можуть бути до цього причетні", – повідомили в прокуратурі.

 

Як писав Z, Володимира Балуха побили у столичному Гідропарку вночі на 8 серпня. Напередодні ввечері Володимир зустрівся з колишніми в'язнями Кремля для святкування річниці повернення до України. 

 

Учасники зустрічі припускають, що Балуха могли побити через конфлікт із рсоійськомовною компанією в закладі громадського харчування, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

 

Олег Сенцов, котрий теж приходив зустрітися з побратимами в Гідропарку, не виключив, що Балуха могли побити й через побутовий конфлікт. 

 

09.09.2020

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