Французькі урядовці скасували зустріч з російськими колегами через отруєння Навального.

Експерти прогнозують, що буде відтерміновано й зустріч Макрона з Путіним.

Міністерство закордонних справ Франції повідомило про перенесення на невизначений термін засідання Франко-російської Ради співпраці з питань безпеки в світлі «поточної ситуації». Про це повідомило французьке видання Le Figaro з покликом на слова офіційної речниці МЗС Франції Аньєс фон дер Мюль (Agnès von der Mühll).

У зустрічі, попередньо запланованій на 14 вересня, мали взяти участь французькі міністри закордонних справи та оборона – Жан-Ів Ле Дріан (Jean-Yves Le Drian) і Флоренс Парлі (Florence Parly) – та їхні російські колеги – Сергій Лавров та Сергій Шойгу. Франко-російську Раду співпраці з питань безпеки було створено у вересні 2019 року за ініціативою французького президента Емманюель Макрона і російського лідера Володимира Путіна.

«З огляду на поточні обставини, було ухвалено рішення перенести засідання Франко-російської Ради співпраці з питань безпеки», – вказала Аньєс фон дер Мюль на прес-конференції. Подробиць про причини перенесення двосторонньої зустрічі МЗС Франції не навело. Однак джерела з французького зовнішньополітичного відомства недвозначно стверджують, що причиною скасування зустрічі стало напруження міждержавних взаємин, викликане отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначена зустріч мала передувати французько-російському саміту. З огляду на її відтермінування, можна з високою ймовірністю припустити, що на невизначений термін буде перенесено й заплановану зустріч Макрона з Путіним.