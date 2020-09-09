За добу в Україні 2,5 тисячі нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2551 випадок коронавірусного захворювання. Це третій за величиною показник за час пандемії (минулого тижня фіксували 2723 і 2836 захворювань).

Про це йдеться в даних, поширених у середу Радою національної безпеки та оборони.

Найбільше добових випадків COVID-19 виявили у Києві – 310 захворювань. У Харківській області – 291, у Тернопільській – 244, у Львівській – 196, в Івано-Франківській – 151, у Чернівецькій – 150, в Одеській – 106, у Хмельницькій – 102.

Минулої доби зафіксовано 45 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків – 2979.

Офіційно в Україні 75 348 активних випадків хвороби.

За час пандемії одужало 64 703 пацієнти.