За добу в Україні 2,5 тисячі нових випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2551 випадок коронавірусного захворювання. Це третій за величиною показник за час пандемії (минулого тижня фіксували 2723 і 2836 захворювань).
Про це йдеться в даних, поширених у середу Радою національної безпеки та оборони.
Найбільше добових випадків COVID-19 виявили у Києві – 310 захворювань. У Харківській області – 291, у Тернопільській – 244, у Львівській – 196, в Івано-Франківській – 151, у Чернівецькій – 150, в Одеській – 106, у Хмельницькій – 102.
Минулої доби зафіксовано 45 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Загальне число летальних випадків – 2979.
Офіційно в Україні 75 348 активних випадків хвороби.
За час пандемії одужало 64 703 пацієнти.
09.09.2020