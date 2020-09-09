Інцидент трапився перед початком внутрішньоафганських мирних перемовин.

Амрулла Салех

У Кабулі вчинено замах на віцепрезидента Афганістану Амруллу Салеха. Про це повідомило видання The Globe and Mail з покликом на радника Салеха Хомаюна Ахмаді. Інцидент трапився зранку в середу, 9 вересня, коли чиновник їхав на роботу.

Під час руху конвою віцепрезидента повз припаркований на вулиці автомобіль у ньому спрацював вибуховий пристрій. Сам Амрулла Салех не постраждав, проте троє його охоронців загинули.

За даними МВС Афганістану, внаслідок теракту також загинули двоє перехожих, ще щонайменше 20 осіб отримали поранення.

«Сьогодні вороги Афганістану знову спробували заподіяти шкоду Салеху, але вони не змогли досягти своєї злої мети, і Салех уникнув нападу неушкодженим», – написав у Facebook прес-секретар офісу Салеха Разван Мурад.

Варто зазначити, що замах скоєно перед початком внутрішньоафганських мирних перемовин, які заплановано провести в Катарі. Дата зустрічі представників афганського уряду і радикального ісламського руху «Талібан» поки що не уточнена.

Вирішальним кроком для початку мирних переговорів з «Талібаном» про врегулювання конфлікту, який триває вже 19 років, стало звільнення 400 бойовиків-талібів (з них 156 осіб були засуджені до смертної кари). Рішення про це було ухвалене на початку серпня на надзвичайних зборах старійшин племен Афганістану – лойя джірга.

Салех – колишній керівник афганської розвідки. Останніми роками він пережив кілька замахів. Зокрема, під час атентату минулого року загинуло 20 людей.