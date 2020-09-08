Галицькі хроніки COVID-19: 8 вересня.

 

Станом на 09:00 8 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 34 161 хворого на COVID-19. За минулу добу – 542 нових випадки: 160 – на Івано-Франківщині, 192 – на Львівщині (провели 1625 ПЛР-тестів)  та 190 – на Тернопіллі (провели 1055 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині та двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

8 вересня (09:00): 7580 випадків, 190 нових

м. Тернопіль – 54 особи

Бережанський район – 15 осіб

Борщівський район – 3 особи

Бучацький район – 23 особи

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 18 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Кременецький район – 13 осіб

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 4 особи

Підволочиський район – 5 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 8 осіб

Чортківський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

8 вересня (09:00): 16 073 випадки, 192 нових

м. Львів – 61 особа

Бродівський район – 11 осіб

Буський район – 2 особи

Дрогобицький район – 44 особи

Жидачівський район – 13 осіб

Жовківський район – 1 особа

Кам’янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 1 особа

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 10 осіб

Самбірський район – 10 осіб

Сокальський район – 11 осіб

Стрийський район – 5 осіб

Яворівський район – 5 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

8 вересня (09:00): 10 508 випадків, 160 нових

 

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

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