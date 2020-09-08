Галицькі хроніки COVID-19: 8 вересня.

Станом на 09:00 8 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 34 161 хворого на COVID-19. За минулу добу – 542 нових випадки: 160 – на Івано-Франківщині, 192 – на Львівщині (провели 1625 ПЛР-тестів) та 190 – на Тернопіллі (провели 1055 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ятеро людей померло на Львівщині, двоє – на Івано-Франківщині та двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 вересня (09:00): 7580 випадків, 190 нових
м. Тернопіль – 54 особи
Бережанський район – 15 осіб
Борщівський район – 3 особи
Бучацький район – 23 особи
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 18 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Кременецький район – 13 осіб
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 4 особи
Підволочиський район – 5 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 8 осіб
Чортківський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 вересня (09:00): 16 073 випадки, 192 нових
м. Львів – 61 особа
Бродівський район – 11 осіб
Буський район – 2 особи
Дрогобицький район – 44 особи
Жидачівський район – 13 осіб
Жовківський район – 1 особа
Кам’янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 1 особа
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 10 осіб
Самбірський район – 10 осіб
Сокальський район – 11 осіб
Стрийський район – 5 осіб
Яворівський район – 5 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
8 вересня (09:00): 10 508 випадків, 160 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 8 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.08.09.2020