Білоруські опозиціонери дали пресівку в Києві про щезнення соратників.

Білоруські опозиціонери Антон Роднєнков та Іван Кравцов на прес-конференції в Києві підтвердили, що їхня соратниця Марія Колесникова зникла після того, як порвала свій паспорт під час спроби примусового спровадження на територію України.

Про це повідомляє видання NV.ua.

"Вона кричала, що нікуди не піде. Щойно вона сіла до машини і побачила свій паспорт, вона швидко розірвала його на дрібні шматочки і викинула у вікно. Потім відкрила вікно, вилізла звідти і пішла в бік кордону з Білоруссю", – розповів Родненков.

Після цього її затримали люди в камуфляжі і посадили до мікроавтобуса.

Кравцову і Роднєнкову казали, що Колеснікова перебуває в тяжкому психологічному стані. Згодом виявилося, що це неправда: Роднєнков підкреслив, що опозиціонерка була енергійною і бадьорою, незважаючи на те, що її протягом дня, швидше за все, утримували в комітеті держбезпеки.

"Марія Колеснікова – справжній герой… Після 12 годин допиту в КДБ вона була сповнена рішучості", – додав Іван Кравцов.

Білоруських опозиціонерів затримали в арці при виході з дому в Мінську. "Під'їхав несподівано бусик, звідти вийшли невідомі люди", – переповів Роднєнков.

"Спочатку ми поїхали в одне відділення, там я провів близько 40 хвилин, я перебував в кабінеті якихось людей. Мені нічого не пояснювали... Через 40 хвилин мені надягли наручники і чорний мішок на голову і відвезли в інше відділення", – сказав він.

Згодом Роднєнкова перевезли в департаменту фінансових розслідувань. "Я був дуже здивований, що мене туди везуть, але зате зняли наручники і темний мішок з голови, тому настрій піднявся. Приїхав я туди в районі 14:30 і до 21:30 вечора нічого не відбувалося. Я просто сидів в кабінеті, ніхто з присутніх не знав, який мій статус", – сказав він.

Кравцову ж погрожували кримінальною статтею про ловживання службовими повноваженнями. "Передовсім їх цікавила можливість вивезення Марії Колесникової за кордон. Вони це пояснювали деекскалацією, на їхню думку, обстановки в країні", – сказав він.

Опозиціонер додав: їм запропонували на особистому автомобілі втрьох переїхати через кордон.

"Ми з Марією дуже часто обговорювали це питання. Наша позиція була така: ми в цілому намагаємося територію Білорусі не залишати, тому що ми повинні перебувати впритул до подій, які відбуваються", – сказав він.

Вранці 7 вересня стало відомо: члена президії Координаційної ради Марію Колесникову посадили в мікроавтобус в Мінську і відвезли в невідомому напрямку.



Незабаром зник звязок із прессекретарем ради Антоном Роднєнковим і виконавчич секретарем Іваном Кравцовии.

На наступний день в держприкордонкомітеті Білорусі: Марія Колесникова разом з Антоном Роднєнковим та Іваном Кравцовим проходила прикордонний контроль на білорусько-українському кордоні.

Незабаром з'явилася інформація, що Роднєнков та Кравцов перетнули білоруський кордон, а Колесникову затримали.