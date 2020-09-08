Унікальний храм у Комарно готують до реставрації.

 

У храмі Різдва Богородиці XVII століття у місті Комарно на Городоччині розпочали археологічні дослідження. У перші дні екпедиції вдалося віднайти нові входи до підземель під спорудою, повідомили у Рятівній археологічній службі.

 

Фото http://www.kray.org.ua

 

Археологи мають вивчити стан фундаментів, прихрамової території та крипт під підлогою, щоб дізнатися більше про історію споруди. Результати досліджень увійдуть до комплексного проєкту реставрації та пристосування пам’ятки архітектури. Його розробку ініціювала міська рада Комарно.

 

«Нині храм приваблює численних туристів та паломників завдяки своїй виразній архітектурі. Дуже важливо, що з’явилась нагода подарувати йому нове життя. Завдяки активній позиції греко-католицької громади вдалось віднайти кошти з обласного та місцевого бюджету на проведення наукових досліджень та проєктних робіт. Основна вимога до реставрації - збереження автентичного вистрою храму, аби відвідувачі могли відчути дух епохи його будівництва», - розповів науковий консультант проєкту реставрації храму Василь Петрик.

 

 

Фото http://www.kray.org.ua

 

До слова, з обласного бюджету Львівщини цьогоріч на реставрацію і порятунок старовинної архітектури виділили 21 мільйон 200 тисяч гривень.

 

Для довідки:

Багато дослідників вважають, що Комарно веде свою історію ще від XII – XIII ст., коли ці землі були частиною Звенигородського князівства. У 1473 році Комарно отримало магдебурзьке право, а відтак і статус міста.

Храм Різдва Богородиці є  найдавнішою пам’яткою Комарна та архітектурною пам'яткою  національного значення. Звели споруду коштом польського шляхтича і воєначальника Миколая Остророга у 1656-1658 роках на місці  старого дерев’яного костелу. Історики досі сперечаються, хто був автором проекту храму. Більшість вважає, що ним був львівський архітектор італійського походження Войцех Капінос молодший. 

Храм є прикладом архітектури перехідного етапу - від ренесансу до бароко. Храм декілька разів ґрунтовно ремонтували. Востаннє - у 30-х pp. XX ст., тоді оновили фасади та дзвіницю, та замінили покриття підлоги на керамічну плитку.

В ансамбль храму також входять дзвіниця та колишня плебанія. У радянський період костел використовували як склад меблів. У 1992 р. його передали греко-католицькій громаді. Нині це діючий греко-католицький храм, а приміщеннях колишньої плебанії - шкільна бібліотека та спортивний зал.

08.09.2020

До теми

Краса голосом андрогіна
©Аделіна Єфіменко
Орландо – людина неймовірної зовнішньої краси в статі чоловіка і жінки. Композиторка Ольга Нойвірт знайшла для художнього слова Вірджинії Вулф відповідне інтонаційне відтворення: міняється стать – міняється голос, спочатку переважає низький глибокий регістр мецо-сопрано, потім – високий. Душа Орландо прагне творити, та в усі часи відчуває тиск соціальних стереотипів.
08.09.20 | | Штука
Реставратор дзвіниць 
Уляна Галич
 Поет переосмислив досвід метафоричного мовлення з традиції українського фольклорного спадку у форматі власних, доволі дивних та незвичних, навіть готичних у чомусь, психоделічних балад, всуціль тривожних і невротичних, болісних і прекрасних.
07.09.20 | | Штука
Чи безсовісні люди досягають більшого успіху?
Зверхність, егоїзм та агресивна домінантність допомагають у кар’єрному зростанні лише умовно.
07.09.20 | | Наука
Безмісячне
Дмитро Єльніков
Я собі сидів, дивився на зоряне безмісячне небо й на два метеори, що його були прокреслили, й воно собі виникло – прийшло, спало на гадку, народилося…
06.09.20 | | Дискурси
У неймовірних світах Мауріца Ешера
Стівен Орнз
У 1960-х колумніст Scientific American Мартін Гарднер зробив з голландського художника Мауріца Корнеліуса Ешера сенсацію.
06.09.20 | | Наука
Нахлебтатись повітря річок
Василь МАХНО
в черзі дитинства за «барбарисом» думав: якби шмигнути лисом і дістатись до ляди і продавчинь і сховатися із карамеллю
05.09.20 | | Дискурси
Музична хрестоматія України
За підтримки Українського культурного фонду в Україні стартує унікальний проєкт, що поєднає традиційну і класичну музику, мультимедійні інсталяції і кінопродакшн, видання артбуку та інтерактивну гру. Цей концерт стане сучасною музичною візитівкою України.
04.09.20 | | Штука
Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.