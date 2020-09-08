Унікальний храм у Комарно готують до реставрації.

У храмі Різдва Богородиці XVII століття у місті Комарно на Городоччині розпочали археологічні дослідження. У перші дні екпедиції вдалося віднайти нові входи до підземель під спорудою, повідомили у Рятівній археологічній службі.
Фото http://www.kray.org.ua
Археологи мають вивчити стан фундаментів, прихрамової території та крипт під підлогою, щоб дізнатися більше про історію споруди. Результати досліджень увійдуть до комплексного проєкту реставрації та пристосування пам’ятки архітектури. Його розробку ініціювала міська рада Комарно.
«Нині храм приваблює численних туристів та паломників завдяки своїй виразній архітектурі. Дуже важливо, що з’явилась нагода подарувати йому нове життя. Завдяки активній позиції греко-католицької громади вдалось віднайти кошти з обласного та місцевого бюджету на проведення наукових досліджень та проєктних робіт. Основна вимога до реставрації - збереження автентичного вистрою храму, аби відвідувачі могли відчути дух епохи його будівництва», - розповів науковий консультант проєкту реставрації храму Василь Петрик.
Фото http://www.kray.org.ua
До слова, з обласного бюджету Львівщини цьогоріч на реставрацію і порятунок старовинної архітектури виділили 21 мільйон 200 тисяч гривень.
08.09.2020
Для довідки:
Багато дослідників вважають, що Комарно веде свою історію ще від XII – XIII ст., коли ці землі були частиною Звенигородського князівства. У 1473 році Комарно отримало магдебурзьке право, а відтак і статус міста.
Храм Різдва Богородиці є найдавнішою пам’яткою Комарна та архітектурною пам'яткою національного значення. Звели споруду коштом польського шляхтича і воєначальника Миколая Остророга у 1656-1658 роках на місці старого дерев’яного костелу. Історики досі сперечаються, хто був автором проекту храму. Більшість вважає, що ним був львівський архітектор італійського походження Войцех Капінос молодший.
Храм є прикладом архітектури перехідного етапу - від ренесансу до бароко. Храм декілька разів ґрунтовно ремонтували. Востаннє - у 30-х pp. XX ст., тоді оновили фасади та дзвіницю, та замінили покриття підлоги на керамічну плитку.
В ансамбль храму також входять дзвіниця та колишня плебанія. У радянський період костел використовували як склад меблів. У 1992 р. його передали греко-католицькій громаді. Нині це діючий греко-католицький храм, а приміщеннях колишньої плебанії - шкільна бібліотека та спортивний зал.