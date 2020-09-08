Унікальний храм у Комарно готують до реставрації.

У храмі Різдва Богородиці XVII століття у місті Комарно на Городоччині розпочали археологічні дослідження. У перші дні екпедиції вдалося віднайти нові входи до підземель під спорудою, повідомили у Рятівній археологічній службі.

Фото http://www.kray.org.ua

Археологи мають вивчити стан фундаментів, прихрамової території та крипт під підлогою, щоб дізнатися більше про історію споруди. Результати досліджень увійдуть до комплексного проєкту реставрації та пристосування пам’ятки архітектури. Його розробку ініціювала міська рада Комарно.

«Нині храм приваблює численних туристів та паломників завдяки своїй виразній архітектурі. Дуже важливо, що з’явилась нагода подарувати йому нове життя. Завдяки активній позиції греко-католицької громади вдалось віднайти кошти з обласного та місцевого бюджету на проведення наукових досліджень та проєктних робіт. Основна вимога до реставрації - збереження автентичного вистрою храму, аби відвідувачі могли відчути дух епохи його будівництва», - розповів науковий консультант проєкту реставрації храму Василь Петрик.

Фото http://www.kray.org.ua

До слова, з обласного бюджету Львівщини цьогоріч на реставрацію і порятунок старовинної архітектури виділили 21 мільйон 200 тисяч гривень.