Меркель допускає санкції проти «Північного потоку – 2» за отруєння Навального.

Остаточне рішення буде ухвалене на саміті Євроунії наприкінці вересня.

Відповідь на напад на російського опозиціонера Олексія Навального слід давати на європейському рівні, вважає бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель. Як зазначив офіційний речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), Меркель більше не відкидає можливості, що й «Північний потік – 2» потрапить до списку санкцій. Про це повідомило німецьке видання Die Welt.

«Необхідна європейська реакція на справу Навального. Це не було нападом на Німеччину, але вона повинна заявити про себе як про члена Євроунії», – зазначила німецька бундесканцлерка на засіданні фракції ХДС/ХСС у Бундестазі. За її словами, рішення щодо долі проєкту «Північний потік – 2» матиме «загальноєвропейський, а не німецький характер».

Меркель наголосила, що Німеччині «потрібно уважно прислухатися до того, що говорять партнери з ЄУ» щодо атаки на російського опозиціонера. «Наступним кроком мають стати пояснення Росії, потім буде ухвалено спільне рішення в ЄУ», – процитувала її слова телерадіокомпанія Deutsche Welle. Наступний саміт Євроунії заплановано на 24-25 вересня.

Аналогічної думки про те, що конкретні заходи в зв'язку з отруєнням Навального повинні бути ухвалені «внаслідок перемовин і тісної внутрішньої європейської взаємодії», дотримується і державний міністр у справах Європи в МЗС ФРН Міхаель Рот (Michael Roth). Торкнувшись питання припинення будівництва «Північного потоку – 2» з Росії до Німеччини, він підкреслив, що це «не тільки німецький проєкт», але в ньому беруть участь сто компаній з дванадцяти європейських країн. Проте, за словами Рота, уряд Німеччини «відкритий для всіх варіантів санкцій». «Ми чітко дали зрозуміти, що вивчаємо весь інструментарій», – заявив він.

Припинити будівництво «Північного потоку – 2» закликала Німеччину Польща. Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, виступаючи на міжнародному економічному форумі Crisis Boosting Investments у Варшаві, заявив, що в зв’язку з отруєнням Олексія Навального Польща тиснутиме на Німеччину, аби та вицофалася з проєкту. Про це повідомило Polskie Radio 24. «Я думаю, що після інциденту з Навальним це (припинення будівництва, – Z) має відбутися саме собою», – заявив польський прем'єр. Моравецький підкреслив, що газогін «Північний потік – 2» є політичним проєктом, «метою якого є дестабілізація Східної Європи».