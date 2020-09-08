Володимира Балуха побили. Версія – через українську мову.

Невідомі особи побили в Києві колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли травмованим у столичному Гідропарку у вівторок вранці. Якраз рік тому, 7 вересня 2019 року, Балух вийшов на волю із російської тюрми.

Про побиття Володимира повідомив в'язень Кремля Олег Сенцов.

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються", – поінформував Сенцов у Facebook, додавши, що в Володимира – переломи ключиці та руки.

Згідно з інформацією поліції Києва, Балуха госпіталізували у вівторок вранці із Гідропарку. Відомо, що напередодні група політв'язнів збиралася в тамтешньому громадському закладі для відзначення річниці звільнення. Медики ж поінформували правоохоронців про госпіталізацію травмованого чоловіка о 12:00 вівторка. Таким чином, Володимир пробув у Гідропарку цілу ніч, перш ніж його виявили.

Балух (з люлькою) у Гідропарку з Кольченком, Сущенком, Карпюком, Грибом та іншими. Знимка Сенцова

Поліція інформує: після інциденту у Володимира зникли банківська картка та мобільний телефон.

"Створена слідча група з досвідчених та висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події", – повідомили правоохоронці.

Наразі слідчим не вдалося опитати Балуха: медики забороняють тривожити пацієнта.

Народна депутатка Ірина Геращенко, колега Булаха із "Європейської солідарності", повідомила, що Володимир у реанімації.

Інший ракурс. Знимка зі сторінки Романа Сущенка

Геращенко озвучила версію, що Володимира Балуха побили через україномовне зауваження.

"Згідно з попередньою інформацією, політв’язні Кремля зібралися разом, аби привітати одне одного з річницею звільнення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити", – зазначила Геращенко.