Володимира Балуха побили. Версія – через українську мову.

 

Невідомі особи побили в Києві колишнього в'язня Кремля Володимира Балуха. Його знайшли травмованим у столичному Гідропарку у вівторок вранці. Якраз рік тому, 7 вересня 2019 року, Балух вийшов на волю із російської тюрми.

 

   

 

Про побиття Володимира повідомив в'язень Кремля Олег Сенцов.

 

"Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються", – поінформував Сенцов у Facebook, додавши, що в Володимира – переломи ключиці та руки.

 

Згідно з інформацією поліції Києва, Балуха госпіталізували у вівторок вранці із Гідропарку. Відомо, що напередодні група політв'язнів збиралася в тамтешньому громадському закладі для відзначення річниці звільнення. Медики ж поінформували правоохоронців про госпіталізацію травмованого чоловіка о 12:00 вівторка. Таким чином, Володимир пробув у Гідропарку цілу ніч, перш ніж його виявили.

  

Балух (з люлькою) у Гідропарку з Кольченком, Сущенком, Карпюком, Грибом та іншими. Знимка Сенцова

 

Поліція інформує: після інциденту у Володимира зникли банківська картка та мобільний телефон.

 

"Створена слідча група з досвідчених та висококваліфікованих працівників поліції, які встановлюють усі обставини правопорушення. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків та очевидців цієї події", – повідомили правоохоронці.

 

Наразі слідчим не вдалося опитати Балуха: медики забороняють тривожити пацієнта. 

 

Народна депутатка Ірина Геращенко, колега Булаха із "Європейської солідарності", повідомила, що Володимир у реанімації.

 

Інший ракурс. Знимка зі сторінки Романа Сущенка

 

Геращенко озвучила версію, що Володимира Балуха побили через україномовне зауваження.

 

"Згідно з попередньою інформацією, політв’язні Кремля зібралися разом, аби привітати одне одного з річницею звільнення. Поряд перебувала російськомовна компанія. Володя зробив зауваження, схоже, ці люди могли потім його відстежити", – зазначила Геращенко.

 

08.09.2020

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