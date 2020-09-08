Лавров не погодився на контакт із Кулебою після недільних обстрілів.

Міністрові закордонних справ України Дмитрові Кулебі не випало порозмовляти із головою МЗС Росії Сєрґєєм Лавровим після загострення з обстрілами на Донбасі. Нагадаємо, Кулеба ініціював переговори на рівні керівників дипломатій у неділю невдовзі після вбивства бойовиками одного українського солдата та поранення іншого.

Кулеба розповів в інтерв'ю на телеканалі ICTV, що він не зміг обговорити із Лавровим провокації бойовиків, бо російський колега поїхав у відрядження.

Міністр зазначив, що загибель військовиків на Донбасі не ставить хрест на планованій зустрічі радників керівників держав "Нормандської четвірки". Але Росія, на його погляд, "підіймає ставки".

"У нас з Росією дві війни – одна гаряча збройна, інша – дипломатична. У мене є стійке враження, що вчора і сьогодні крок зробила російська “партія збройної війни”. Очевидно, що це відбувається напередодні початку передвиборчої кампанії в Україні та напередодні зустрічі радників та міністрів, тому що це підвищення ставок, це зміна атмосфери, зміна тих питань, які ми маємо обговорювати, тому що ми знову вимушені відкотитися в питанні безпеки", – сказав Кулеба.