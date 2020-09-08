Рекорд смертності від ковіду: за добу померло 57 людей.

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 57 смертей від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Попередній антирекорд перевершено на 3 летальні випадки. Загальне число смертей становить 2934.

Про це йдеться в даних, поширених у вівторок Радою національної безпеки та оборони.

Статистика летальних випадків. Ілюстрація надається до збільшення

За добу в Україні виявили 2411 нових випадків коронавірусного захворювання. Найбільше добових випадків зафіксовано в Києві та на Харківщині – 235 і 230 відповідно. В Одеській області – 196 добових випадків, у Львівській – 192, у Тернопільській – 190, в Івано-Франківській – 160, у Чернівецькій – 159, у Сумській – 107.

Офіційно в Україні 73 999 активних випадків захворювання. Найбільше – на Львівщині (10 816), в Києві (10 439), на Харківщині (7 507), на Одещині (6 530) та на Івано-Франківщині (6 160).