Опозиційні партії Грузії пропонують Саакашвілі стати прем'єром.

Сам грузинський експрезидент висловив готовність очолити уряд лише на два роки.

 

 

Опозиційний альянс Грузії і, зокрема, найбільша опозиційна партія – Єдиний національний рух (ЄНР) – висунули кандидатуру Міхеїла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра країни. Про це повідомив грузинський інформаційний портал APSNY. Висунення відбулося незважаючи на те, що грузинська влада заочно засудила Саакашвілі до тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні повноваженнями, коли той був президентом Грузії.

 

Лідер Єдиного національного руху Григол Вашадзе заявив, що всі подробиці розповість сам Саакашвілі після прибуття до Тбілісі. «Саакашвілі повинен повернутися до Грузії, і він повинен бути пліч-о-пліч зі своїм народом», – сказав пан Вашадзе. 

 

Як зазначив сам експрезидент Грузії, в разі перемоги опозиції на парламентських виборах, які пройдуть 31 жовтня, він готовий стати прем'єр-міністром. Але при цьому стверджує, що очолюватиме уряд лише терміном на два роки. Він пояснив, що має намір стати «перехідним прем'єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період, поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія».

«ЄНР і низка інших людей порушили питання, щоб я став керівником уряду Грузії, прем'єр-міністром Грузії. Я про це багато думаю і готовий покласти на себе цю функцію, але не для того, щоб прийти до влади і що я сумую за владою. Насправді не сумую і, хочу сказати, буду прем'єр-міністром не повний термін, максимум два роки. Цих двох років буде достатньо, щоб витягнути країну з болота і дуже швидко розвиватися. У цьому я впевнений», – заявив Саакашвілі.

 

Водночас на своїй сторінці у Facebook він написав: «Наразі я перебуваю в Україні і виконую свої функції голови виконавчого комітету Національної ради реформ. Ми готуємося до чергового засідання Нацради, на яке у нас є дуже важливий порядок денний. Ми запропонуємо на засіданні комплексні реформи надрокористування, підімкнення до електрики, судову реформу і реформу ДАБІ. Крім того, незабаром парламент розгляне запропоновані нами раніше: реформу митниці, введення податку на виведений капітал і реформу приватизації. Також я продовжую поїздки Україною і працюю в штатному режимі».

 

У відповідь на заяву опозиції про повернення Саакашвілі до Грузії чинний грузинський прем'єр-міністр Георгій Гахарія сказав: «Нехай приїжджає». Він запевнив, що «ніхто не зможе вплинути на стабільність країни».

08.09.2020

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