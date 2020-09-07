Галицькі хроніки COVID-19: 7 вересня.

 

Станом на 09:00 7 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 33 619 хворих на COVID-19. За минулу добу – 512 нових випадки: 161 – на Івано-Франківщині, 186 – на Львівщині (провели 776 ПЛР-тестів) та 165 – на Тернопіллі (провели 849 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ять людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

7 вересня (09:00): 7390 випадків, 165 нових

 

м. Тернопіль – 42 особи

Борщівський район – 20 осіб

Бучацький район – 2 особи

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 4 особи

Збаразький район – 12 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 2 особи

Кременецький район – 2 особи

Лановецький район – 6 осіб

Підволочиський район – 3 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 13 осіб

Чортківський район – 25 осіб

Шумський район – 13 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

7 вересня (09:00): 15 881 випадок, 186 нових

 

м. Львів – 99 осіб

 Буський район – 1 особа

Городоцький район – 12 осіб

Дрогобицький район – 18 осіб

Жовківський район – 4 особи

Кам’янка-Бузький район – 5 осіб

Мостиський район – 3 особи

Пустомитівський район – 7 осіб

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 15 осіб

Сколівський район – 2 особи

Сокальський район – 7 осіб

Старосамбірський район – 2 особи

Стрийський район – 7 осіб

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

7 вересня (09:00): 10 348 випадків, 161 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

07.09.2020

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