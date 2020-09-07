Галицькі хроніки COVID-19: 7 вересня.

Станом на 09:00 7 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 33 619 хворих на COVID-19. За минулу добу – 512 нових випадки: 161 – на Івано-Франківщині, 186 – на Львівщині (провели 776 ПЛР-тестів) та 165 – на Тернопіллі (провели 849 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано дев'ять летальних випадків: п'ять людей померло на Львівщині, троє – на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 вересня (09:00): 7390 випадків, 165 нових
м. Тернопіль – 42 особи
Борщівський район – 20 осіб
Бучацький район – 2 особи
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 4 особи
Збаразький район – 12 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 2 особи
Кременецький район – 2 особи
Лановецький район – 6 осіб
Підволочиський район – 3 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 13 осіб
Чортківський район – 25 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 вересня (09:00): 15 881 випадок, 186 нових
м. Львів – 99 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 12 осіб
Дрогобицький район – 18 осіб
Жовківський район – 4 особи
Кам’янка-Бузький район – 5 осіб
Мостиський район – 3 особи
Пустомитівський район – 7 осіб
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 15 осіб
Сколівський район – 2 особи
Сокальський район – 7 осіб
Старосамбірський район – 2 особи
Стрийський район – 7 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 вересня (09:00): 10 348 випадків, 161 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.09.2020