На Івано-Франківщині три ТВК передчасно сформували виборчі округи.

 

В Івано-Франківській області кілька територіальних виборчих комісій порушили вимоги Виборчого кодексу, передчасно сформувавши територіальні виборчі округи, повідомила Громадянська мережа «Опора».

 

Фото www.oporaua.org

 

4 вересня відбулися засідання Косівської міської та районної територіальних виборчих комісій, на яких утворили територіальні виборчі округи для організації та проведення виборів.

 

Фото www.oporaua.org

 

«Це можна трактувати як порушення термінів формування округів. Відповідно до Виборчого кодексу та постанови ЦВК «Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів», рішення про утворення виборчих округів приймає територіальна виборча комісія після початку виборчого процесу відповідних виборів, однак не пізніш як на другий день виборчого процесу. А як відомо, виборчий процес розпочався 5 вересня», - заявили представники ГМ «Опора», які відвідали засідання цих комісій.

 

Таке ж порушення зафіксували у Брошнів-Осаді, де селищна ТВК провела засідання із формування територіальних округів ще 3 вересня.

 

Крім цього, Косівська районна ТВК, формуючи територіальні округи для організації та проведення виборів до районної ради, порушила принцип неподільності громад і розділила Косівську міську громаду між округами.

 

Фото www.oporaua.org

 

Відповідно до згадувної постанови ЦВК, «територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради утворюються за можливості з урахуванням територіальних громад, що входять до складу району. Територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради не можуть складатися з частин територій різних територіальних громад району».

 

Фото www.oporaua.org

 

Аналогічне порушення виявили у роботі Верховинської районної ТВК, яка, формуючи виборчі округи, зарахувала частину населених пунктів Верховинської селищної громади до четвертого округу із населеними пунктами Зеленської громади.

 

Фото www.oporaua.org

Нагадаємо, проведення місцевих виборів в Україні заплановане на 25 жовтня. Початок виборчого процесу був призначений ЦВК на 5 вересня.

 

07.09.2020

До теми

Реставратор дзвіниць 
Уляна Галич
 Поет переосмислив досвід метафоричного мовлення з традиції українського фольклорного спадку у форматі власних, доволі дивних та незвичних, навіть готичних у чомусь, психоделічних балад, всуціль тривожних і невротичних, болісних і прекрасних.
07.09.20 | | Штука
Чи безсовісні люди досягають більшого успіху?
Зверхність, егоїзм та агресивна домінантність допомагають у кар’єрному зростанні лише умовно.
07.09.20 | | Наука
У неймовірних світах Мауріца Ешера
Стівен Орнз
У 1960-х колумніст Scientific American Мартін Гарднер зробив з голландського художника Мауріца Корнеліуса Ешера сенсацію.
06.09.20 | | Наука
Нахлебтатись повітря річок
Василь МАХНО
в черзі дитинства за «барбарисом» думав: якби шмигнути лисом і дістатись до ляди і продавчинь і сховатися із карамеллю
05.09.20 | | Дискурси
Музична хрестоматія України
За підтримки Українського культурного фонду в Україні стартує унікальний проєкт, що поєднає традиційну і класичну музику, мультимедійні інсталяції і кінопродакшн, видання артбуку та інтерактивну гру. Цей концерт стане сучасною музичною візитівкою України.
04.09.20 | | Штука
Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20 | | У світі
Армія УНР: рік 1920
Андрій РУККАС
З північного боку стояли радянські війська, зі східного і південного – білогвардійські, із західного польські. У цьому "трикутнику смерті" сконцентрувалась вся армія УНР, підкошена старшною епідемією тифу  
04.09.20 | | Минуле
Львівська опера у вересні
Артисти Львівської національної опери у вересні презентують низку Гала-концертів, концертне виконання опер і навіть здивують прем’єрою балету. Виступи відбуватимуться лише для 207 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами.
03.09.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.