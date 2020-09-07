На Івано-Франківщині три ТВК передчасно сформували виборчі округи.

В Івано-Франківській області кілька територіальних виборчих комісій порушили вимоги Виборчого кодексу, передчасно сформувавши територіальні виборчі округи, повідомила Громадянська мережа «Опора».

Фото www.oporaua.org

4 вересня відбулися засідання Косівської міської та районної територіальних виборчих комісій, на яких утворили територіальні виборчі округи для організації та проведення виборів.

Фото www.oporaua.org

«Це можна трактувати як порушення термінів формування округів. Відповідно до Виборчого кодексу та постанови ЦВК «Про Роз’яснення щодо утворення виборчих округів для організації і проведення місцевих виборів», рішення про утворення виборчих округів приймає територіальна виборча комісія після початку виборчого процесу відповідних виборів, однак не пізніш як на другий день виборчого процесу. А як відомо, виборчий процес розпочався 5 вересня», - заявили представники ГМ «Опора», які відвідали засідання цих комісій.

Таке ж порушення зафіксували у Брошнів-Осаді, де селищна ТВК провела засідання із формування територіальних округів ще 3 вересня.

Крім цього, Косівська районна ТВК, формуючи територіальні округи для організації та проведення виборів до районної ради, порушила принцип неподільності громад і розділила Косівську міську громаду між округами.

Фото www.oporaua.org

Відповідно до згадувної постанови ЦВК, «територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради утворюються за можливості з урахуванням територіальних громад, що входять до складу району. Територіальні виборчі округи з виборів депутатів районної ради не можуть складатися з частин територій різних територіальних громад району».

Фото www.oporaua.org

Аналогічне порушення виявили у роботі Верховинської районної ТВК, яка, формуючи виборчі округи, зарахувала частину населених пунктів Верховинської селищної громади до четвертого округу із населеними пунктами Зеленської громади.

Фото www.oporaua.org

Нагадаємо, проведення місцевих виборів в Україні заплановане на 25 жовтня. Початок виборчого процесу був призначений ЦВК на 5 вересня.