Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

 

Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році, передбачивши їх на 25 жовтня.

 

Проєкт постанови на засіданні у середу підтримало 326 народних депутатів, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ". Голосували представники всіх фракцій, за винятком "ОПЗЖ". 

 

 

При цім парламент не призначив вибори депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, міст, сіл і селищ Донецької та Луганської областей.

 

"Загрози зриву виборів не буде, а на деокупованому Донбасі та в Криму вибори відбудуться лише після повної інформаційної і культурної реінтеграції. Що залишається сказати? Нехай 25 жовтня переможуть дійсно достойні команди, які будуть дбати за розвиток і добробут своїх громад", – прокоментував народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський. 

 

Нагадаємо, Президент Зеленський заявляв, що його мета – провести восени вибори водночас і до місцевих органів влади в Україні, а також на окупованих наразі територіях.

 

Парламент також розв'язав колізію з проведеннням чергових і перших виборів: чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року не проводитимуть у випадку проведення у цей день перших виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Перші вибори своєю постановою має призначити не ВР, а Центральна виборча комісія.

 

15.07.2020

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