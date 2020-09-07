У конкурсі громадського бюджету Львівщини переміг проект з Борислава.

У конкурсі проектів громадського бюджету Львівської області переміг проект з облаштування мотузкового парку та кінотеатру під відкритим небом у Бориславі. За нього проголосувало 3112 людей з понад 10 тисяч учасників голосування, повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Фото https://boryslavrada.gov.ua

Жителі Львівщини мали змогу проголосувати за один з 17 проектів, подані активістами з районів, у період з 26 серпня – 4 вересня на сайті громадського бюджету області та в Центрах надання адміністративних послуг. Бориславський проект, ініційований директором міського парку культури та відпочинку Ігорем Саганом, набрав 31,46% голосів.

Очікується, що облаштування мотузкового парку та кінотеатру у Бориславі сприятиме розвитку сімейного, рекреаційного та спортивного туризму у місті та регіоні.

«Бориславський парк площею 12,7 га є єдиним природним ландшафтом в центрі курортно-туристичної агломерації Дрогобич-Трускавець-Східниця для розвитку сімейного та спортивного туризму. Незадіяна значна площа парку, необхідної висоти та форми дерева є ідеальними умовами для створення мотузкового парку, а рівнинна територія та велика поляна – для організації кінотеатру під відкритим небом», – йдеться в описі проекту-переможця.

Загальна вартість проекту «Під відкритим небом» становить 1,37 млн грн, з них 250 тис. грн виділить Бориславська міська рада, решта надійде із державного бюджету у межах фінансування Державного фонду регіонального розвитку.

Нагадаємо, що проведення пілотного конкурсу «Всеукраїнський громадський бюджет Львівської області» цьогоріч ініціювала Львівська ОДА. Завдяки конкурсу проектів громадського бюджету, мешканці областей можуть самостійно визначати пріоритетні проекти регіонального розвитку, на які варто спрямувати фінансування.

До слова, торік на Львівщині створили історико-культурний заповідник «Древній Звенигород», який уже приймає відвідувачів.