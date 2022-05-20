У Бориславі заборонили діяльність церкви УПЦ МП і готові відсудити в неї будівлю.

Депутати Бориславської міської ради заборонили діяльність місцевої церкви Московського патріархату. Рішення набуває чинності з 1 червня 2022 року. Священник церкви Покрови Пресвятої Богородиці та його парафія до цього часу можуть вийти з УПЦ МП і продовжити здійснювати богослужіння.

Але якщо священники залишаться при московському патріархаті, то Бориславська міська рада розпочне процедуру примусового вилучення об'єкта нерухомого майна та передачу його в комунальну власність Бориславської територіальної громади. Відзначимо, що будівля цієї церкви – це колишній римо-католицький костел, збудований ще 1934 року.





«Після довготривалих обговорень на засіданнях комісій із гуманітарних питань, зваживши всі негативні й позитивні сторони, депутати Бориславської міської ради прийняли історичне рішення – заборонили на території Бориславської міської територіальної громади діяльність релігійної громади Української православної церкви парафії Покрови Пресвятої Богородиці, яка підпорядковується Московському патріархату», – повідомили у міськраді Борислава.



