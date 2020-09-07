Рамос і Торрес розбили збірну України – Іспанія перемогла 4:0.

 

У другому турі Ліги націй національна збірна України з футболу поступилася команді Іспанії з рахунком 0:4.

 

 

Перемогу Іспанії принесли Серхіо Рамос (реалізував пенальті на 3-ій хвилині, відзначився дублем на 29-ій), Анссумане Фаті (32) та Ферран Торрес (84).

 

Головний тренер команди Андрій Шевченко заявив, що основною причиною поразки стала втома гравців після важкої гри проти Швейцарії у Львові (Україна перемогла 2:1). 

 

"Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топ-збірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була ліпшою", – прокоментував Шевченко.

 

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Швейцарії у Базелі ремісувала з командою Німеччини – 1:1.

 

Турнірне становище після двох турів: Іспанія – 4 очки, Україна – 3, Німеччина – 2, Швейцарія – 1.

 

07.09.2020

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