Рамос і Торрес розбили збірну України – Іспанія перемогла 4:0.

У другому турі Ліги націй національна збірна України з футболу поступилася команді Іспанії з рахунком 0:4.

Перемогу Іспанії принесли Серхіо Рамос (реалізував пенальті на 3-ій хвилині, відзначився дублем на 29-ій), Анссумане Фаті (32) та Ферран Торрес (84).

Головний тренер команди Андрій Шевченко заявив, що основною причиною поразки стала втома гравців після важкої гри проти Швейцарії у Львові (Україна перемогла 2:1).

"Друга гра на такому рівні завжди дається важко. Коли ми зустрічаємося з топ-збірними, ми дуже важко потім відновлюємося. Хлопці віддали на полі всі сили, але Іспанія була ліпшою", – прокоментував Шевченко.

У паралельному поєдинку групи 4 Ліги А збірна Швейцарії у Базелі ремісувала з командою Німеччини – 1:1.

Турнірне становище після двох турів: Іспанія – 4 очки, Україна – 3, Німеччина – 2, Швейцарія – 1.