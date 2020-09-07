Добова статистика ковіду не опускається нижче двох тисяч 11 днів.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2174 нові випадки коронавірусного захворювання. Загальне число захворювань зросло до 138 068. Вже одинадцяту добу поспіль в Україні діагностують понад дві тисячі випадків ковіду.

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони в понеділок.

 

Ілюстрація надається для збільшення

 

Найбільше добових випадків зафіксували в Києві – 244. У Львівській області – 186, у Тернопільській – 165, у Чернівецькій – 163, в Івано-Франківській – 161, в Одеській – 145, у Харківській – 139, у Сумській – 105, у Рівненській – 102.

 

Минулої доби в Україні констатували смерть 31 людини. Загальне число летальних випадків зросло до 2877.

 

Офіційно в Україні 72 585 активних носіїв хвороби. Найбільше – у Львівській області (10 684) та в Києві (10 283).

 

07.09.2020

До теми

Чи безсовісні люди досягають більшого успіху?
Зверхність, егоїзм та агресивна домінантність допомагають у кар’єрному зростанні лише умовно.
07.09.20 | | Наука
У неймовірних світах Мауріца Ешера
Стівен Орнз
У 1960-х колумніст Scientific American Мартін Гарднер зробив з голландського художника Мауріца Корнеліуса Ешера сенсацію.
06.09.20 | | Наука
Нахлебтатись повітря річок
Василь МАХНО
в черзі дитинства за «барбарисом» думав: якби шмигнути лисом і дістатись до ляди і продавчинь і сховатися із карамеллю
05.09.20 | | Дискурси
Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20 | | У світі
Армія УНР: рік 1920
Андрій РУККАС
З північного боку стояли радянські війська, зі східного і південного – білогвардійські, із західного польські. У цьому "трикутнику смерті" сконцентрувалась вся армія УНР, підкошена старшною епідемією тифу  
04.09.20 | | Минуле
Львівська опера у вересні
Артисти Львівської національної опери у вересні презентують низку Гала-концертів, концертне виконання опер і навіть здивують прем’єрою балету. Виступи відбуватимуться лише для 207 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами.
03.09.20 | | Штука
І тварини практикують соціальну дистанцію
Раки, мандрили і бджоли в часи інфекції змінюють свою соціальну поведінку.
03.09.20 | | Наука
Теофіль Мелень: січовий стрілець, публіцист, літературознавець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Ґрунтовна сильветка про непересічну постать, знану хіба з некрологів та принагідних згадок у мемуарах
03.09.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.