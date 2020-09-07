Добова статистика ковіду не опускається нижче двох тисяч 11 днів.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2174 нові випадки коронавірусного захворювання. Загальне число захворювань зросло до 138 068. Вже одинадцяту добу поспіль в Україні діагностують понад дві тисячі випадків ковіду.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони в понеділок.

Ілюстрація надається для збільшення

Найбільше добових випадків зафіксували в Києві – 244. У Львівській області – 186, у Тернопільській – 165, у Чернівецькій – 163, в Івано-Франківській – 161, в Одеській – 145, у Харківській – 139, у Сумській – 105, у Рівненській – 102.

Минулої доби в Україні констатували смерть 31 людини. Загальне число летальних випадків зросло до 2877.

Офіційно в Україні 72 585 активних носіїв хвороби. Найбільше – у Львівській області (10 684) та в Києві (10 283).