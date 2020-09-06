Галицькі хроніки COVID-19: 6 вересня.

 

Станом на 09:00 6 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 33 107 хворих на COVID-19. За минулу добу – 522 нових випадки: 176 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині (провели 1410 ПЛР-тестів) та 158 – на Тернопіллі (провели 905 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

6 вересня (09:00): 7225 випадків, 158 нових

м. Тернопіль – 55 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

6 вересня (09:00): 15 659 випадків, 188 нових

м. Львів – 71 особа

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 15 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовкiвський район – 18 осіб

Кам’янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 12 осіб

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 6 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

6 вересня (09:00): 10 187 випадків, 176 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

06.09.2020

До теми

У неймовірних світах Мауріца Ешера
Стівен Орнз
У 1960-х колумніст Scientific American Мартін Гарднер зробив з голландського художника Мауріца Корнеліуса Ешера сенсацію.
06.09.20 | | Наука
Нахлебтатись повітря річок
Василь МАХНО
в черзі дитинства за «барбарисом» думав: якби шмигнути лисом і дістатись до ляди і продавчинь і сховатися із карамеллю
05.09.20 | | Дискурси
Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20 | | У світі
Львівська опера у вересні
Артисти Львівської національної опери у вересні презентують низку Гала-концертів, концертне виконання опер і навіть здивують прем’єрою балету. Виступи відбуватимуться лише для 207 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами.
03.09.20 | | Штука
І тварини практикують соціальну дистанцію
Раки, мандрили і бджоли в часи інфекції змінюють свою соціальну поведінку.
03.09.20 | | Наука
Теофіль Мелень: січовий стрілець, публіцист, літературознавець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Ґрунтовна сильветка про непересічну постать, знану хіба з некрологів та принагідних згадок у мемуарах
03.09.20 | | Минуле
Опера в аурі перформенсу
©Аделіна Єфіменко
Живемо в добу Regietheater, коли мистецтво опери залежить уже навіть не від музики, не від співаків, а від концепції режисера та сценографа. Якщо сценографія яскрава, декорації естетичні, цікаві ідеї і динамічний рух захоплюють – успіх виставі гарантований.
02.09.20 | | Штука
Професор Сорбонни Іван Сірко і поліглот Кармелюк
Юрій Винничук
Наша карамельно-цукеркова історія нічому не вчить, бо цукерка зовсім не для поживи, а лишень для катуляння в писку
02.09.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.