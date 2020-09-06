Галицькі хроніки COVID-19: 6 вересня.

Станом на 09:00 6 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 33 107 хворих на COVID-19. За минулу добу – 522 нових випадки: 176 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині (провели 1410 ПЛР-тестів) та 158 – на Тернопіллі (провели 905 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 вересня (09:00): 7225 випадків, 158 нових
м. Тернопіль – 55 осіб
Бережанський район – 14 осіб
Бучацький район – 4 особи
Гусятинський район – 4 особи
Заліщицький район – 12 осіб
Збаразький район – 9 осіб
Зборівський район – 5 осіб
Козівський район – 8 осіб
Кременецький район – 12 осіб
Лановецький район – 4 особи
Монастириський район – 1 особа
Підволочиський район – 5 осіб
Підгаєцький район – 3 особи
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 2 особи
Шумський район – 1 особа
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 вересня (09:00): 15 659 випадків, 188 нових
м. Львів – 71 особа
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 15 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовкiвський район – 18 осіб
Кам’янка-Бузький район – 3 особи
Миколаївський район – 4 особи
Мостиський район – 2 особи
Пустомитівський район – 15 осіб
Радехівський район – 20 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сколівський район – 1 особа
Сокальський район – 12 осіб
Стрийський район – 1 особа
Турківський район – 2 особи
Яворівський район – 6 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 вересня (09:00): 10 187 випадків, 176 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.09.2020