Галицькі хроніки COVID-19: 6 вересня.

Станом на 09:00 6 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 33 107 хворих на COVID-19. За минулу добу – 522 нових випадки: 176 – на Івано-Франківщині, 188 – на Львівщині (провели 1410 ПЛР-тестів) та 158 – на Тернопіллі (провели 905 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано вісім летальних випадків: двоє людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 вересня (09:00): 7225 випадків, 158 нових

м. Тернопіль – 55 осіб

Бережанський район – 14 осіб

Бучацький район – 4 особи

Гусятинський район – 4 особи

Заліщицький район – 12 осіб

Збаразький район – 9 осіб

Зборівський район – 5 осіб

Козівський район – 8 осіб

Кременецький район – 12 осіб

Лановецький район – 4 особи

Монастириський район – 1 особа

Підволочиський район – 5 осіб

Підгаєцький район – 3 особи

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 2 особи

Шумський район – 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

6 вересня (09:00): 15 659 випадків, 188 нових

м. Львів – 71 особа

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 15 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовкiвський район – 18 осіб

Кам’янка-Бузький район – 3 особи

Миколаївський район – 4 особи

Мостиський район – 2 особи

Пустомитівський район – 15 осіб

Радехівський район – 20 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сколівський район – 1 особа

Сокальський район – 12 осіб

Стрийський район – 1 особа

Турківський район – 2 особи

Яворівський район – 6 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

6 вересня (09:00): 10 187 випадків, 176 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.