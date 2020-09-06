Неділя – без стрибка ковіду в Україні.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2107 нових випадків коронавірусного захворювання – лише на 11 більше, ніж тижнем раніше. До цього моменту приріст добових захворювань по вихідних становив кілька сотень.

Згідно з даними, поширеними у неділю Радою національної безпеки та оборони, загальне число виявлених захворювань в Україні зросло до 135 894.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували в Києві – 240. У Львівській області діагностували 188 захворювань, в Івано-Франківській – 176, у Тернопільській – 158, у Чернівецькій – 151, у Харківській – 141, у Хмельницькій – 121, в Одеській – 120.

Минулої доби констатували смерть 35 людей. Загалом за час пандемії померло 2846 людей.

Офіційно в Україні 70 821 активний носій хвороби.