Галицькі хроніки COVID-19: 5 вересня.

Станом на 09:00 5 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 32 585 хворих на COVID-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 166 – на Івано-Франківщині, 195 – на Львівщині (провели 1393 ПЛР-тести) та 226 – на Тернопіллі (провели 848 ПЛР-тестів).

За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

5 вересня (09:00): 7067 випадок, 226 нових

(за даними «Тернопільського ОЛЦ» – 225)

м. Тернопіль – 72 особи

Борщівський район – 11 осіб

Бучацький район – 11 осіб

Гусятинський район – 10 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 2 особи

Зборівський район – 19 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 1 особа

Лановецький район – 5 осіб

Монастириський район – 7 осіб

Підволочиський район – 1 особа

Теребовлянський район – 27 осіб

Тернопільський район – 42 особи

Чортківський район – 16 осіб

Шумський район – 4 особи

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

5 вересня (09:00): 15 507 випадків, 195 нових

м. Львів – 75

Бродівський район – 7 осіб

Городоцький район – 13 осіб

Дрогобицький район – 5 осіб

Жовкiвський район – 4 особи

Золочівський район – 12 осіб

Кам’янка-Бузький район – 7 осіб

Миколаївський район – 8 осіб

Мостиський район – 1 особа

Перемишлянський район – 22 особи

Пустомитівський район – 22 особи

Самбірський район – 4 особи

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 12 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Яворівський район – 2 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

5 вересня (09:00): 10 011 випадків, 166 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.