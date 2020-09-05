Галицькі хроніки COVID-19: 5 вересня.

Станом на 09:00 5 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 32 585 хворих на COVID-19. За минулу добу – 587 нових випадків: 166 – на Івано-Франківщині, 195 – на Львівщині (провели 1393 ПЛР-тести) та 226 – на Тернопіллі (провели 848 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: шестеро людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині та двоє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 вересня (09:00): 7067 випадок, 226 нових
(за даними «Тернопільського ОЛЦ» – 225)
м. Тернопіль – 72 особи
Борщівський район – 11 осіб
Бучацький район – 11 осіб
Гусятинський район – 10 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 2 особи
Зборівський район – 19 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 1 особа
Лановецький район – 5 осіб
Монастириський район – 7 осіб
Підволочиський район – 1 особа
Теребовлянський район – 27 осіб
Тернопільський район – 42 особи
Чортківський район – 16 осіб
Шумський район – 4 особи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 вересня (09:00): 15 507 випадків, 195 нових
м. Львів – 75
Бродівський район – 7 осіб
Городоцький район – 13 осіб
Дрогобицький район – 5 осіб
Жовкiвський район – 4 особи
Золочівський район – 12 осіб
Кам’янка-Бузький район – 7 осіб
Миколаївський район – 8 осіб
Мостиський район – 1 особа
Перемишлянський район – 22 особи
Пустомитівський район – 22 особи
Самбірський район – 4 особи
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 12 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
5 вересня (09:00): 10 011 випадків, 166 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
05.09.2020