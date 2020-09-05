Коронавірус в Україні: вже понад 2800 за добу.

Пандемія коронавірусу в Україні продовжує набирати обертів – за підсумками попередньої доби зафіксовано новий рекорд захворювань: 2836 нових випадків COVID-19. Загальне число діагностованих захворювань зросло до 133 787.

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у суботу.

Харківщина поставила рекорд за кількістю добових випадків за весь час пандемії – 380 діагнозів упродовж доби. Пандемія вирує і в Києві – 315 захворювань.

У Тернопільській області діагностували 226 випадків ковіду, в Одеській – 222, у Львівській – 195, у Чернівецькій – 172, в Івано-Франківській – 166, у Хмельницькій – 131, у Закарпатській – 100.

За добу через ускладнення, спричинені коронавірусом, померло 50 людей. Загальне число померлих зросло до 2811.

Офіційно в Україні зафіксовано 69 327 активних носіїв хвороби.