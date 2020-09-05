Коронавірус в Україні: вже понад 2800 за добу.

 

Пандемія коронавірусу в Україні продовжує набирати обертів – за підсумками попередньої доби зафіксовано новий рекорд захворювань: 2836 нових випадків COVID-19. Загальне число діагностованих захворювань зросло до 133 787.

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у суботу.

 

 

Харківщина поставила рекорд за кількістю добових випадків за весь час пандемії – 380 діагнозів упродовж доби. Пандемія вирує і в Києві – 315 захворювань.

 

У Тернопільській області діагностували 226 випадків ковіду, в Одеській – 222, у Львівській – 195, у Чернівецькій – 172, в Івано-Франківській – 166, у Хмельницькій – 131, у Закарпатській – 100.

 

За добу через ускладнення, спричинені коронавірусом, померло 50 людей. Загальне число померлих зросло до 2811. 

 

Офіційно в Україні зафіксовано 69 327 активних носіїв хвороби.

 

05.09.2020

До теми

Поразка ворога Путіна на Балканах
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Міло Джуканович, котрий безроздільно керував Чорногорією три десятиліття, тепер, очевидно, втратить владу. Але не спішімо тішитися за чорногорців, бо на зміну йому можуть прийти просербські й проросійські сили.
04.09.20 | | У світі
Львівська опера у вересні
Артисти Львівської національної опери у вересні презентують низку Гала-концертів, концертне виконання опер і навіть здивують прем’єрою балету. Виступи відбуватимуться лише для 207 глядачів у залі, згідно з чинними карантинними заходами.
03.09.20 | | Штука
І тварини практикують соціальну дистанцію
Раки, мандрили і бджоли в часи інфекції змінюють свою соціальну поведінку.
03.09.20 | | Наука
Теофіль Мелень: січовий стрілець, публіцист, літературознавець
Євген Нахлік і Оксана Нахлік
Ґрунтовна сильветка про непересічну постать, знану хіба з некрологів та принагідних згадок у мемуарах
03.09.20 | | Минуле
Опера в аурі перформенсу
©Аделіна Єфіменко
Живемо в добу Regietheater, коли мистецтво опери залежить уже навіть не від музики, не від співаків, а від концепції режисера та сценографа. Якщо сценографія яскрава, декорації естетичні, цікаві ідеї і динамічний рух захоплюють – успіх виставі гарантований.
02.09.20 | | Штука
Професор Сорбонни Іван Сірко і поліглот Кармелюк
Юрій Винничук
Наша карамельно-цукеркова історія нічому не вчить, бо цукерка зовсім не для поживи, а лишень для катуляння в писку
02.09.20 | | Дискурси
На стосунки впливають гени
Науковці ідентифікували ген, що робить людей чуттєвішими та лагіднішими.
01.09.20 | | Наука
Страшно навіть подумати
МАЙКЛ
Як показує життя, тобто результати останніх виборів, більшість любителів шансону і простих рішень складних проблем, яка власне і вибрала нам теперішню владу, нікуди не дінеться
01.09.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.