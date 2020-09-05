Росіянин намагався вчинити кібератаку на Tesla.

Він пропонував винагороду працівникові компанії, щоб запустити вірус в її комп'ютерну мережу.

 

   

Федеральне велике журі штату Невада в п'ятницю, четвертого вересня, висунуло офіційні звинувачення росіянинові Єгору Крючкову. Його затримала поліція 22 серпня в Лос-Анджелесі в зв'язку з можливою підготовкою кібератаки на компанію Tesla.

 

Як повідомляється на сайті Міністерства юстиції США, прокуратура вважає, що «27-річний громадянин Росії Єгор Крючков спробував найняти співробітника розташованої в Неваді компанії з метою закинути шкідливу програму в її комп'ютерну мережу, добути з неї дані, а потім шантажувати компанію погрозами оприлюднення цих даних».

 

Раніше каліфорнійська мультимедійна компанія Teslarati, яка спеціалізується на висвітленні діяльності Tesla, Space X і інших проєктів Ілона Маска, повідомляла, що Єгор Крючков і його спільники пропонували велику грошову винагороду російськомовному співробітникові підприємства Gigafactory (завод із виробництва літій-іонних акумуляторів для електромобілів, – Z), яке належить компанії Tesla в Неваді, за допомогу у вчиненні злочину. Однак той відмовився допомагати їм і замість цього почав співпрацювати з ФБР.

 

Засновник і гендиректор компанії Tesla Ілон Маск наприкінці серпня написав у Twitter, що мова йшла про «поважну атаку» і він «дуже вдячний» працівникові, котрий відхилив пропозицію шахраїв. За співучасть у злочині йому пропонували один мільйон доларів готівкою або біткоінами.

05.09.2020

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