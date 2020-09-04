Галицькі хроніки COVID-19: 4 вересня.

Станом на 09:00 4 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 31 998 хворих на COVID-19. За минулу добу – 560 нових випадків: 160 – на Івано-Франківщині, 196 – на Львівщині (провели 1248 ПЛР-тестів) та 204 – на Тернопіллі.

За минулу добу зафіксовано шістнадцять летальних випадків: одинадцять людей померло на Львівщині, четверо – на Івано-Франківщині й одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби серед мешканців Галичини становить 2,3%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

4 вересня (09:00): 6841 випадок, 204 нових

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

4 вересня (09:00): 15 312 випадків, 196 нових

Львів – 89

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

4 вересня (09:00): 9845 випадків, 160 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 4 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.