Івано-Франківськ – найкраще місто для розвитку бізнесу за версією українського Forbes.

Івано-Франківськ вийшов на перше місце у рейтингу «Найкращі міста для бізнесу», який щороку готує редакція «Forbes Ukraine». Місто отримало 720 балів із 1000 можливих.

Фото www.facebook.com/Галина_Гривнак

«Наше місто – перше у рейтингу найкращих міст України для бізнесу. Нам поступилися навіть такі гіганти, як Вінниця, Львів та Київ. Оцінка за 10 різними критеріями у підсумку дала нам 720 балів. Найвищу оцінку ми отримали у галузі розвитку регіонального бізнесу – 88 балів. Також по 86 отримали за сприйняття міста мешканцями та за екологічну ситуацію, 85 – за міграційну привабливість», – ейфорично прокоментував першість Франківська його міський голова Руслан Марцінків на своїй facebook-сторінці.

До п’ятірки лідерів, крім Івано-Франківська, увійшли Вінниця – 717 балів, Львів – 708 балів, Київ – 706 балів та Тернопіль – 656 балів.

За інформацією «Forbes Ukraine», рейтинг міст для ведення бізнесу складений на основі десяти критеріїв, які мають рівну вагу, а саме: «Прозорість міської влади», «Ділова активність», «Регіональний Doing Business», «Купівельна спроможність», «Транспортне сполучення», «Безпека», «Освіта», «Сприйняття міст мешканцями», «Міграційна привабливість», «Екологічна привабливість». За кожним із них максимальна оцінка становить 100 балів. Рейтингували міста з населенням понад 90 тис. осіб, крім десяти міст, що станом на 1 серпня 2020 року знаходилися на непідконтрольних територіях.

Після публікації рейтингу редакція «Forbes Ukraine» також оприлюднила висновки з проведеного дослідження, зокрема вказавши на те, що «всі міста-мільйонники потрапили до першої десятки, але жодне з них не увійшло до чільної трійки».

«Західні регіони частіше пропонують бізнесу прийнятні умови для заснування і сталого розвитку, – йдеться у коментарі редакції. – Прозорість міської влади, висока ділова активність та провідні позиції за регіональним індексом Doing Business – обов’язкові складові ділової успішності міста. У більшості міст громада може вплинути на значну кількість факторів ділового клімату і створити найкращі умови для розвитку в межах країни. Приклад міста, яке посіло 1 місце в рейтингу, доводить це якнайкраще».

Нагадаємо, торік Україна піднялася на п’ять сходинок і посіла 71-ше місце у рейтингу умов ведення бізнесу Doing Business, який укладає Світовий банк.