Збірна України перемогла Швейцарію в елітарному дивізіоні Ліги націй.

 

Збірна України з футболу із перемоги розпочала участь у елітарному дивізіоні Ліги націй УЄФА. Підопічні Андрія Шевченка на "Арені Львів" переграли команду Швейцарії в групі 4 ліги A ­– 2:1. Гра відбувалася при порожніх трибунах через коронавірус.

 

 

Уже на 14-й хвилині після швидкої контратаки Мораєс пробив із гострого кута – на добиванні нагодився Ярмоленко й спритно переправив м'яч у сітку п'ятою.

 

Перед перервою гості зрівняли рахунок – влучним ударом з-поза меж штрафного майданчика відзначився Сеферович.

 

У середині другого тайму красивий гол із лівого кута карного майданчика забив Зінченко.

 

"Сьогодні була відкрита гра, в якій обидві команди грали й дозволяли грати супернику. У такій грі якщо ти створюєш моменти, маєш забивати. Ми створили свої моменти та використали їх", – прокоментував головний тренер команди Андрій Шевченко. 

 

В іншому матчі групи 4 Німеччина ремісувала з Іспанією – 1:1.

 

Свій наступний поєдинок збірна проведе в Іспанії в неділю.

 

04.09.2020

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