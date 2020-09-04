Збірна України перемогла Швейцарію в елітарному дивізіоні Ліги націй.

Збірна України з футболу із перемоги розпочала участь у елітарному дивізіоні Ліги націй УЄФА. Підопічні Андрія Шевченка на "Арені Львів" переграли команду Швейцарії в групі 4 ліги A ­– 2:1. Гра відбувалася при порожніх трибунах через коронавірус.

Уже на 14-й хвилині після швидкої контратаки Мораєс пробив із гострого кута – на добиванні нагодився Ярмоленко й спритно переправив м'яч у сітку п'ятою.

Перед перервою гості зрівняли рахунок – влучним ударом з-поза меж штрафного майданчика відзначився Сеферович.

У середині другого тайму красивий гол із лівого кута карного майданчика забив Зінченко.

"Сьогодні була відкрита гра, в якій обидві команди грали й дозволяли грати супернику. У такій грі якщо ти створюєш моменти, маєш забивати. Ми створили свої моменти та використали їх", – прокоментував головний тренер команди Андрій Шевченко.

В іншому матчі групи 4 Німеччина ремісувала з Іспанією – 1:1.

Свій наступний поєдинок збірна проведе в Іспанії в неділю.